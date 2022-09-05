20歲男子涉拖12歲女生到梯間要求口交性侵 否認控罪今受審

20歲男學生涉嫌前年10月中在居住大廈內尾隨一名邊緣智力的12歲女學生，拉到後樓梯性交，被控強姦罪及交替的與13歲以下女童非法性交罪。被告否認控罪，案件今日於高等法院開審。

被告方嘉樂被控於2020年10月19日，在香港新界大圍某大廈樓梯，強姦X；交替控罪則為於同日同地與12歲女童X非法性交。

被告自稱大學生想做實驗

控方開案陳詞指2020年10月19日案發時事主X 12歲讀中一，患有自閉症及專注力失調過度活躍症，智商及言語理解能力僅得78和76分，屬邊緣水平。X與被告方嘉樂互不相識，居住於同一大廈，案發當日下午X放學回家，2人同乘電梯，X出電梯後被告尾隨並用雙手拉X到2號樓梯。被告問「幾年班？」X答到中一，被告叫X除下書包口罩，然後除下口罩打算吻X，遭X推開。被告自稱大學生想做實驗，X馬上回答「唔做」。被告再叫X脫褲，X順意將校裙連內褲脫至膝蓋。被告三度要求X口交遭拒，然後四度以陽具插入陰道，為時數分鐘。事後各以紙巾清理自己，拭抺陰部，丢棄在後樓梯，各自歸家。X歸家後將事件告知母親，父母其後報警處理。醫療報告顯示X陰道前庭窩有擦傷，可能由鈍力插入造成，雖無新近損傷，惟與最近發生性行為極其吻合。化驗報告顯示檢獲紙巾、X校服恤衫裙上均有精液痕跡，可能源自被告。