20歲男生涉理大衝突搶犯　今認暴動判入教導所

2019年11月18日，警方圍堵理工大學，及後演變成嚴重的警民衝突，巿民在尖沙咀科學館一帶，聲援被困校內的示威者。案發時18歲的男生，涉於理大門外「搶犯」，早前承認一項暴動罪，今日（12日）於區域法院被判入教導所。暫委法官鄭念慈指，當日集結規模大，導致交通癱瘓，案發地點猶如戰場。他指，若被告是成年人，量刑起點不應低於5年監禁，不過考慮被告是青少年，衡量罪行嚴重性、懲罰及自新因素後，終接納報告建議判入教導所。

另外，被告日前承認在牛頭角非法集結，被判入勞教中心，法官指根據《勞教中心條例》，宣告該刑罰即日失效，由教導所代替。

案情指，被告李家樑（現年20歲，港大副學士學生），承認於2019年11月18日，在尖沙咀漆咸道南與暢運道一帶，連同其他人參與暴動；李家樑另涉2019年9月14日淘大商場衝突案，他早前承認非法集結罪，被判入勞教中心。

裁判官：若被告是成年人 量刑起點不低於 5 年

暫委法官鄭念慈判刑時指，案發當日集結規模大、示威者眾多，導致交通癱瘓，警方推進時亦有警員受傷。鄭官指，案發地點猶如戰場，若被告是成年人，量刑起點不應低於5年監禁。但法庭考慮被告是青少年，加上他在開審前認罪、其求情信顯示有悔意，亦獲家人和師長支持。

鄭官續指，教導所的拘禁期最長是3年，獲釋後亦可能要接受為期3年的監管。法庭衡量罪行嚴重性、懲罰及自新因素，認為被告適合判入教導所。