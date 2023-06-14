20歲自閉症男生涉於國慶日侮辱國旗及區旗 今被判入更生中心

患自閉症的20歲男學生去年十一國慶，在深水埗街頭三度拉扯國旗和區旗旗杆。他早前被裁定侮辱國旗和侮辱區旗共3罪悉數罪名成立，裁判官李志豪今日（14日）於西九龍裁判法院指，無論我們國家及香港案發時進行一連串的慶祝活動，被告選擇對國旗作出侮辱行為，是嚴重事項，但考慮判罰與更生需要，及其年紀等因素，接納報告建議，遂判處他入更生中心。

控罪指，被告黃俊樂（20歲，學生）被控1項侮辱國旗和2項侮辱香港特別行政區區旗罪。他被控於2022年10月1日，在九龍深水埗南昌街及基隆街交界，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱1支國旗；於同日在深水埗荔枝角道及界限街交界；以及於深水埗聚魚道及通州街交界，公開及故意地以玷污的方式侮辱1支及3支區旗。

辯方求情：案情並不牽涉非法集會、焚燒國旗等事件

李官判刑時指，心理醫生及精神科醫生均顯示出被告的評價正面，亦不爭議大部分證供，加上並非焚毀國旗等不當行為，但3項控罪涉及連續犯案，當時關乎十一國慶，無論我們國家及香港進行一連串的慶祝活動，被告選擇對國旗作出侮辱行為，為嚴重事項，故即時監禁是無可避免，而報告建議更生中心，再同時考慮判罰與更生的需要、其年紀等因素，判處被告進入更生中心。

辯方進一步求情表示，相關報告評價正面，包括今年2月初獲得獎學金，成績優異，定罪後亦很合作，承認當時魯莽衝動，適宜進入更生中心。辯方再指，對於本案涉及連續犯案，法庭可考慮案情是否嚴重，當中並不牽涉非法集會、焚燒國旗等事件，同時被告得到家人支持，再觀乎被告態度、學業等因素，喪失自由的刑罰是否唯一選項，冀考慮非即時監禁，或另索取感化報告再作判刑。