20米高聖誕樹亮相西九文化區 維港12月上演8場水上煙火

普天同慶的聖誕節將至，旅發局宣布，本月24日至明年1月1日舉行「香港繽紛冬日巡禮」，並首設「冬日維港水上煙火」，由12月9日起連續3個周末及橫跨聖誕節假期，以多個節日限定煙火圖案與市民歡度聖誕。此外，西九文化區藝術公司將設「海濱聖誕小鎮」，逾20米高的巨型聖誕樹屆時亦會亮相登場。

今年「香港繽紛冬日巡禮」其中一個矚目節目是「冬日維港水上煙火」，活動共8場、每場10分鐘，分別於12月9、10、16、17、23至26日晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個有聖誕氣氛的煙火圖案，包括聖誕樹及禮物等；而曾於夏季吸引大家打卡的「HK」字樣煙火，亦再次在維港出現，市民屆時可到西九文化區海濱長廊一帶打卡。

廣受歡迎的海濱聖誕小鎮亦會在下周五(24日)起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場，包括高逾20米高的小鎮主角「巨型聖誕樹」亦一同亮相。樹頂設有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後綻放光芒，與維港美景互相輝映。小鎮還設有多個巨型「LOVE」標誌、布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，充滿浪漫氛圍，更有聖誕老人在聖誕節期間隨時在禮物盒造型的聖誕小屋與大家見面。 此外，全球首個《魔雪奇緣》主題園區本月在香港迪士尼樂園開幕，海洋公園聖誕活動亦加入小王子元素，節日氣氛籠罩香江。