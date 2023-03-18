200名藝術家及學生攜手畫60米粉筆畫 K11 MUSEA周一舉行展覽

為慶祝3月香港藝術月，K11 MUSEA 及K11 Art Foundation將於下周一（20日）共同呈獻中國首個塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，為其年度藝壇盛事K11 MUSEA Art Karnival拉開序幕。超過200名參加者於星光大道親身體驗創作街頭藝術的樂趣，並與參展「City As Studio」的藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho，一同為公共藝術創作寫下新紀錄。參加者透過色彩繽紛的作品表達對社會多元共融的追求。

超過200名來自藝術界、學校及非牟利團體代表，於星光大道攜手創作一幅長達60米的粉筆畫，打破本港最長戶外粉筆紀錄。

K11集團及K11 Art Foundation 創辦人兼主席鄭志剛表示，是次活動不僅有助培養社會對欣賞街頭藝術文化的興趣，同時更響應 K11 集團支持社會多元共融的承諾。

K11 MUSEA及K11 Art Foundation攜手呈獻的「City As Studio」由國際知名策展人Jeffrey Deitch策劃，是本年度K11 MUSEA Art Karnival的重點項目。是次展覽將展出30多位藝術家、共100多件跨年代、風格和地域的作品，呈現塗鴉和街頭藝術之廣度和深度「City As Studio」與Art Karnival將於內地6個城市舉辦，以吸引更多觀眾群，履行K11集團向大眾普及藝術的使命。

關於「 City As Studio 」展覽