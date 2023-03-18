200名藝術家及學生攜手畫60米粉筆畫 K11 MUSEA周一舉行展覽

超過200名來自藝術界、學校及非牟利團體代表，於星光大道攜手創作一幅長達60米的粉筆畫，打破本港最長戶外粉筆紀錄。
為慶祝3月香港藝術月，K11 MUSEA 及K11 Art Foundation將於下周一（20日）共同呈獻中國首個塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，為其年度藝壇盛事K11 MUSEA Art Karnival拉開序幕。超過200名參加者於星光大道親身體驗創作街頭藝術的樂趣，並與參展「City As Studio」的藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho，一同為公共藝術創作寫下新紀錄。參加者透過色彩繽紛的作品表達對社會多元共融的追求。
K11集團及K11 Art Foundation 創辦人兼主席鄭志剛表示，是次活動不僅有助培養社會對欣賞街頭藝術文化的興趣，同時更響應 K11 集團支持社會多元共融的承諾。
K11 MUSEA及K11 Art Foundation攜手呈獻的「City As Studio」由國際知名策展人Jeffrey Deitch策劃，是本年度K11 MUSEA Art Karnival的重點項目。是次展覽將展出30多位藝術家、共100多件跨年代、風格和地域的作品，呈現塗鴉和街頭藝術之廣度和深度「City As Studio」與Art Karnival將於內地6個城市舉辦，以吸引更多觀眾群，履行K11集團向大眾普及藝術的使命。
關於「City As Studio」展覽
- 日期：2023年3月20日至5月14日
- 時間：中午12時至晚上8時
- 地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle
- 地址：香港尖沙咀梳士巴利道18號 VICTORIA DOCKSIDE
- 網址：https://www.k11artfoundation.org/en/article/city-as-studio/
- 票價：普通門票100元 / 特惠門票50元