2020年起到期回鄉證今可過關 港鐵：旅客可照常購高鐵車票

內地早前宣布延長2020年1月1日起到期的港澳居民來往內地通行證(俗稱「回鄉證」)有效期，旅客持有關證件今日起可如常過關至今年底。央視網報道，政策實施各項準備工作已經就緒。

國家出入境管理局日前發布公告，自今日起將證件有效期限為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至今年12月31日。報道指，為保障回鄉證延期政策順利實施，國家出入境管理局會同有關部門，根據回鄉證在各相關行業使用實際，作出周密部署安排。全國出入境邊防檢查機關升級調整口岸查驗系統，確保港澳居民持證順暢通關。各地公安機關出入境管理部門亦主動做好港澳居民在內地換發回鄉證準備工作，為因緊急事項申辦證件的人員開設「綠色通道」。

出入境局：密切跟進實施情況

國家出入境管理局相關負責人表示，將會同有關部門密切跟進政策實施情況，及時解決港澳居民持證通關、辦事中遇到的困難問題，進一步促進服務內地和港澳地區人員往來。

港鐵昨亦宣布，持有關回鄉證的旅客亦可購買高鐵(香港段)車票，途徑包括12306官方網站及手機應用程式、指定代理和香港西九龍站票務櫃位。而為配合有關安排，港鐵會在香港西九龍站加派人手協助乘客，並透過不同渠道發放資訊，以及加強站內的廣播及資訊提示，方便乘客購票。