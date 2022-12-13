2022年國際環保博覽會展舉行 推動可持續發展實現碳中和 公眾日(12月17日) 讓大眾體驗綠色生活樂趣

環境污染令天氣變化加劇，極端氣候威脅不容忽視，保護環境人人有責。為推動環保及可持續發展，由香港貿發局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的2022國際環保博覽將於2022年12月14至17日，一連4日於灣仔會展展覽廳1A-B舉行。今年博覽以「綠色創科‧力爭碳中和」為主題，展示超過220家來自九個國家及地區的參展商的環保科技，及舉行逾20場的研討會，鼓勵全球各界齊心協力利用創新科技以達到碳中和的目標。

公眾日活動精彩 不容錯過 博覽最後一日(12月17日)為公眾日，公眾人士可免費入場參與一系列精彩活動，大會將請來香港天文台代表，講解氣候變化的前因後果；環境保護署代表亦會講解塑膠污染對生態環境及人類健康的影響，鼓勵大眾從源頭減廢減少即棄膠餐具，更會分享最新環境及生態局政策。當日更設有多場環保工作坊，現場教授製作珍珠手繩、紙巾盒籃球機、自製濾水器及VR海底漫遊－珊瑚調查體驗，絕對不容錯過。

同場亦舉辦綠色市集，歡迎公眾參觀選購各式各樣的綠色產品，包括展商Dress Green Limited利用舊制服和回收物料所製作的特色生活小物和紀念品，以推廣「永續時尚」概念賦予舊衣第二生命；MM Limited會帶來自家研發的「"MM"全植物素皮革」，這種純植物成分的仿皮革材料不含任何動物或塑膠成分，可以完全生物降解；恆木環保科技有限公司將展示香港首創及唯一本地製造的｢綠‧本木｣環保木塑複合材料，將廢棄木板回收升級再造，把環保概念融入家居生活當中；Scentzi則帶來天然酵素萬能清潔劑，以全天然成份達至清潔殺菌功能，當中成份酵素更能夠達致空氣淨化，減少空氣中的廢氣和毒氣，及流到下水道可以淨化海洋，達到環保的效果。