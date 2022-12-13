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2022-12-13 07:30:00

2022年國際環保博覽會展舉行 推動可持續發展實現碳中和 公眾日(12月17日) 讓大眾體驗綠色生活樂趣

資料由客戶提供

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環境污染令天氣變化加劇，極端氣候威脅不容忽視，保護環境人人有責。為推動環保及可持續發展，由香港貿發局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的2022國際環保博覽將於2022121417日，一連4日於灣仔會展展覽廳1A-B舉行。今年博覽以「綠色創科‧力爭碳中和」為主題，展示超過220家來自九個國家及地區的參展商的環保科技，及舉行逾20場的研討會，鼓勵全球各界齊心協力利用創新科技以達到碳中和的目標。

公眾人士可於公眾日(12月17日)免費入場並參與一系列精彩活動。

公眾日活動精彩 不容錯過

博覽最後一日(1217)為公眾日，公眾人士可免費入場參與一系列精彩活動，大會將請來香港天文台代表，講解氣候變化的前因後果；環境保護署代表亦會講解塑膠污染對生態環境及人類健康的影響，鼓勵大眾從源頭減廢減少即棄膠餐具，更會分享最新環境及生態局政策。當日更設有多場環保工作坊，現場教授製作珍珠手繩、紙巾盒籃球機、自製濾水器及VR海底漫遊－珊瑚調查體驗，絕對不容錯過。

大會安排了不同工作坊，讓大家可體驗如何過環保生活。

同場亦舉辦綠色市集，歡迎公眾參觀選購各式各樣的綠色產品，包括展商Dress Green Limited利用舊制服和回收物料所製作的特色生活小物和紀念品，以推廣「永續時尚」概念賦予舊衣第二生命MM Limited帶來自家研發的"MM"全植物素皮革」，這種純植物成分的仿皮革材料不含任何動物或塑膠成分，可以完全生物降解恆木環保科技有限公司將展示香港首創及唯一本地製造的｢綠‧本木｣環保木塑複合材料，將廢棄木板回收升級再造，把環保概念融入家居生活當中Scentzi帶來天然酵素萬能清潔劑，以全天然成份達至清潔殺菌功能當中成份酵素更能夠達致空氣淨化減少空氣中的廢氣和毒氣，及流到下水道可以淨化海洋，達到環保的效果。

公眾人士 : 立即登記免費入場體驗綠色生活 - https://bit.ly/3FxpgbV
 

除希望吸引公眾入場，2022國際環保博覽會以全新的「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，鼓勵環球展商、業界人士和買家於121417日參與於香港會議展覽中心舉行的實體展，更可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商至1224日，助企業全天候捕捉環球機遇，發掘綠色商機。

作為環保行業的領先盛會，博覽今年就綠色創科 力爭碳中和的主題邀請世界各地的展團參加，匯聚超過220家來自九個國家及地區的參展商，於九個不同展區展出多款產品及服務，促進各行業在環保領域的國際交流及合作。亞洲環保會議為一年一度的焦點活動，一眾重量級講者為參與各方介紹現時熱門的環保趨勢及創新技術。

業內人士 : 立即登記免費入場 - https://bit.ly/3iKlEdO

網頁 : www.ecoexpoasia.com/tc

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