2022年婚宴人情公價出爐 高級酒店照舊畀呢個數？

2022年婚宴人情公價出爐！生活易ESDlife在今年9月至 11月期間，訪問了 1,226位於2022至2024年間結婚之新人，了解一眾準新人的總開支及消費模式。結果發現，新人平均結婚開支回升近一 成至38萬元，

生活易「2022年結婚消費調查」結果顯示，新人的結婚平均開支，連跌兩年後回升9%至384,366元。在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，新人平均花費升3%至149,044元，其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費再升17%至108,988元；而「蜜月旅行」升11%至45,891元，「婚紗攝影」更急升28%至25,534元。

高級酒店人情維持在1500元

禮金雖然沒有公價，但根據調查由2018年起，禮金中位數一直維持在5萬元，去年逆市上升至6萬元，今年再升至6.8萬元。至於人情方面，除了高級酒店及一般酒店分別維持在1,500元及1,000元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同(1,000元)；而酒樓、午間婚宴及西餐廳人情中位數，亦維持於800元水平。

然而，近年因防疫措施人數限制而較多近年因防疫措施人數限制而較多新人選擇的新人選擇的酒會，人情中位數則由去年的600元升至800元，升幅達33%。而「邀請邀請出席於婚姻註冊處出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」的人情中位數，由去年300元升至800元，升福達66%；而「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的人情中位數，更由100元升兩倍至300元。