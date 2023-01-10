2022年有紀錄以來第六溫暖年份 周六達24度 下周初急凍見12度

踏入1月香港仍屬冬季，但昨日市區最低氣溫達攝氏18.2度，但下周初將再度轉冷，下周二低見12度。而天文台昨公布，2022年香港的天氣較正常溫暖，是自1884年有紀錄以來其中一個第六溫暖的年份，全年平均氣溫為23.9度。熱夜數目和酷熱天氣日數均為52天，皆是有紀錄以來第二多。

市區昨日最高有21.4度，大部分地區亦出現2字頭溫度，天文台指一股偏東氣流正影響廣東沿岸地區。同時一道廣闊雲帶正覆蓋該區。本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧，預計周六出現24度高溫，但預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，氣溫將由周日最高22度，逐步下降至下周一的最低13度，預計下周二低見12度。市民注意保暖。

去年氣溫較暖和。根據世界氣象組織的初步評估，2022年可能是全球有紀錄以來第五或第六暖的一年。天文台指，本港由於7月天氣破紀錄炎熱及9至11月為最溫暖的秋季，2022年的天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，較1991至2020年正常值高0.4度。

全年平均最高氣溫26.7度及平均最低氣溫22.0度，亦是有紀錄以來各自的第五高及其中一個第七高。香港天文台於7月24日錄得全年最高氣溫36.1度，是有紀錄以來其中一個第三高。