2022樓宇安全學生大使計劃增進學生樓宇安全知識 短片製作比賽結果公布

為了讓學生從多方面學習樓宇安全知識和了解建築行業，屋宇署於8月開展了「樓宇安全學生大使計劃 2022」，計劃舉辦了多項與樓宇安全知識相關的活動，包括樓宇安全網上講座、職業導向分享日，以及樓宇安全短片製作比賽。學生除了可以學習到相關資訊外，還能夠學以致用，構思並製作一條30秒的創意宣傳短片。比賽已經完滿結束，得獎名單現已於屋宇署官方Facebook專頁及網站公布。
「樓宇安全學生大使計劃 2022」旨在提升學生對樓宇安全的認識，讓他們了解樓宇安全的重要性。計劃包含三大活動：
1. 樓宇安全網上講座
透過向學生發放網上講座的片段及網上小測連結，內容包括渠管健康、僭建物，以及強制驗樓及驗窗計劃，增進學生對樓宇安全的知識。
2. 職業導向分享日
帶領學生大使到訪建築、建築測量及結構工程顧問公司的辦公室參觀，了解建築師、工程師、測量師的日常工作。
3. 樓宇安全短片製作比賽
樓宇安全短片製作比賽為整個計劃的重頭戲。學生大使可運用從「樓宇安全網上講座」中學到的知識，發揮小宇宙，將創意轉化成一條30秒的宣傳短片，切合「嗱嗱嗱樓嘅嘢要 Flat Check」的年度主題，提醒大眾關注樓宇安全的重要性，題材主要圍繞着三個樓宇安全題材，分別是渠管健康、僭建物和強制驗樓及驗窗計劃。
現時樓宇安全短片製作比賽結果已出爐，冠軍由寧波公學獲得，亞軍為寶血會上智英文書院，季軍則為陳樹渠紀念中學。除了冠亞季軍外，比賽還特設最佳演員、最佳文案獎、最佳製作獎和網上投票最受歡迎獎，以下為完整得獎名單：
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冠軍：寧波公學
《渠管檢查須定時，需要維修莫推遲》
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亞軍：寶血會上智英文書院
《你棟樓又CHECK咗未？》
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季軍：陳樹渠紀念中學
《僭建唔好要，安全最重要！》
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最佳演員：黃子俊
（基督教香港信義會信義中學）
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最佳文案獎：寶血會上智英文書院
《你棟樓又CHECK咗未？》
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最佳製作獎：寧波公學
《渠管檢查須定時，需要維修莫推遲》
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網上投票最受歡迎獎：路德會呂明才中學
《渠管知識小劇場》
得獎作品：http://bit.ly/3GEuzay
入圍作品：http://bit.ly/3GLg0C2
屋宇署已於2022年12月21日，在屋宇署總部舉辦了樓宇安全學生大使計劃2022的頒獎典禮，各位得獎者獲頒發了獎座及書券。在此再次恭喜各位得獎學生大使，同時希望各位學生大使可以活用從活動中學到的知識，能夠在日常生活中更注意身邊樓宇的安全，和更了解樓宇安全的重要性。就讓我們重溫一下各位學生大使在頒獎典禮得獎的照片。