2022樓宇安全學生大使計劃增進學生樓宇安全知識 短片製作比賽結果公布

為了讓學生從多方面學習樓宇安全知識和了解建築行業，屋宇署於8月開展了「樓宇安全學生大使計劃 2022」，計劃舉辦了多項與樓宇安全知識相關的活動，包括樓宇安全網上講座、職業導向分享日，以及樓宇安全短片製作比賽。學生除了可以學習到相關資訊外，還能夠學以致用，構思並製作一條30秒的創意宣傳短片。比賽已經完滿結束，得獎名單現已於屋宇署官方Facebook專頁及網站公布。

「樓宇安全學生大使計劃 2022」旨在提升學生對樓宇安全的認識，讓他們了解樓宇安全的重要性。計劃包含三大活動：

1. 樓宇安全網上講座

透過向學生發放網上講座的片段及網上小測連結，內容包括渠管健康、僭建物，以及強制驗樓及驗窗計劃，增進學生對樓宇安全的知識。

2. 職業導向分享日

帶領學生大使到訪建築、建築測量及結構工程顧問公司的辦公室參觀，了解建築師、工程師、測量師的日常工作。

3. 樓宇安全短片製作比賽

樓宇安全短片製作比賽為整個計劃的重頭戲。學生大使可運用從「樓宇安全網上講座」中學到的知識，發揮小宇宙，將創意轉化成一條30秒的宣傳短片，切合「嗱嗱嗱樓嘅嘢要 Flat Check」的年度主題，提醒大眾關注樓宇安全的重要性，題材主要圍繞着三個樓宇安全題材，分別是渠管健康、僭建物和強制驗樓及驗窗計劃。