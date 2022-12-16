2022「愛心獎」 嘉許華人慈善楷模 愛心水滴‧匯流成海‧愛心改變世界！

為嘉許於全球各地致力行善，弘揚愛心的華人，由港澳台灣慈善基金會愛心獎及UA亞洲聯合財務主辦，鳳凰衛視協辦及製作、北京東西方慈善論壇、香港陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、台灣吳修齊公益基金會、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會、台北科技大學校友總會協辦的第17屆‧2022愛心獎頒獎典禮，已在12月11日於香港主會場鳳凰衛視大埔總部、北京鳳凰中心分會場同步舉行，頒發獎項予8位慈善楷模。

今屆典禮請來愛心獎終選委員會主席/香港特區政府前律政司司長梁愛詩、香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟、香港基本法委員會副主任譚惠珠、前台灣政治大學國際關係教授甘逸驊、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、中聯辦台灣事務部部長張強、陳守仁基金會創辦人陳守仁、聯泰集團行政總裁陳亨利、陳趙滿菊伉儷、港澳台灣慈善基金會副主席林俊杰、李嘉音、劉李麗珉、智行基金會創辦人杜聰、許曉暉紀念基金創辦人翟普、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、北師大中國公益研究院院長王振耀、軍事科學院世界軍事研究部原副部長羅援、四川省玉階文化基金會理事長朱新華、《中國新聞週刊》社長/《中國慈善家》社長/中新凱悅傳媒集團董事長呂振亞、北京海鷹脊柱健康基金會理事長/北京大學人民醫院脊柱外科主任劉海鷹、東西方慈善論壇執行總裁兼CEO王慶泓等多位嘉賓出席。 助力鄉童求學 關愛留守兒童 受疫情影響香港已封關三年，但愛心獎創辦人林添茂先生仍年年親自參與甄選、籌辦頒獎典禮、擘畫藍圖，讓是項年度盛會更加發揚光大。2022愛心獎共有8位得獎者，包括2001年香港慈善機構桂馨基金會創辦人、2008年北京桂馨慈善基金會發起人，借公益力量資助貧困鄉村孩子求學，幫助鄉村老師的康典；以及於內地農村展開關愛留守兒童及老人服務，支援培訓義工服務貧困家庭，幫助百間農村小學建「愛學坊」多功能活動室，並為1,600戶香港基層學生家庭發放疫情失業支持金的「愛基金」創辦人蔣麗萍。

聚焦教育事業 為民眾獻福祉 還有騰訊主要創始人之一、騰訊公益慈善基金會發起人、開啟中國內地非營利民辦公益大學先河，創辦武漢學院及捐資25億港幣創立全球教育獎項「一丹獎」，聚焦推動教育發展的陳一丹博士。而中新社原副社長，北京大鸞翔宇慈善基金會創始會長，曾親自率隊前赴貴州等地助力脫貧、帶領醫療隊義診、為「一帶一路」國家進行助學及醫療設備幫扶等，致力秉承周恩來總理「懷慈善之恒心，獻福祉於民眾」使命的周秉德，更成為第100位愛心獎得獎者。

照顧孤殘兒童 積極貢獻社會 放棄外國高薪職位，回內地創辨北京春暉博愛基金，照顧中國孤殘兒童，將國際先進教育撫育理念引進內地的兒童福利院和村莊，十多年來一直堅持兒童利益最大化的邢戎，亦是其中一位得獎的慈善楷模；還有主力「關懷社會」、「人才培育」與「環境保護」等，積極貢獻社會關懷弱勢，台灣長穩社福慈善基金會創辦人，穩懋半導體股份有限公司董事長暨總裁陳進財。