2022/23電子競技行業頒獎典禮於數碼港完滿結束 表揚行內作出貢獻的無名英雄 電競港隊盼在亞運奪牌

近年電子競技（Esports）的地位逐漸增強，甚至登上大型運動會，成為亞運正式的比賽項目。超人媒體有限公司「Yesports Media Limited」（下稱「Yesports」）在1月12日於數碼港成功舉辦2022/23電子競技行業頒獎典禮，是次頒獎典禮旨在表彰來自26個國家、共60多位在電子競技行業內全球知名或被忽視的無名英雄，為他們在行內作出的貢獻和成就予以肯定。

電競涉及的領域甚廣 具深遠的發展潛力 Yesports是一家立足香港、覆蓋全球的電子競技集團，希望向大眾提供一個「電子競技+社交媒體+娛樂」的平臺。Yesports代表和Yesports Master Club召集人沈嘉奕表示：「我們很榮幸有多國國家高層領導和代表支持該獎項並慶祝行業的成功，Yesports作為最活躍的電子競技產業生態系統運營商之一，將繼續為行業參與者提供支持和機會，努力提高公眾對電競行業的認識。」沈嘉奕續指，不少人視電子競技為「年輕人的遊戲」，但其實當中涉及文化、科技、娛樂等領域，亦衍生出不同的職業如電競選手、電競教練、遊戲設計師等，因此應被視作正式行業。

Yesports代表和Yesports Master Club召集人沈嘉奕。

Yesports集團代表兼Yesports Master Club電競人才總會召集人沈嘉奕與一眾出席嘉賓於場外合照。

電競港隊著眼訓練 盼超越上屆亞運成績 在頒獎禮完結後，香港電子競技代表隊傳說對決亞運版項目教練郭文輝（RB 紅豆）及香港電子競技亞運代表林超宇在接受本報記者訪問時表示，由於疫情關係，原定於上年9月10日至25日舉行的第19屆亞洲運動會，宣布延至今年9月23日至10月8日舉行，郭文輝指團隊將在比賽的幾個月前進行集訓，現階段先讓選手了解《傳說對決亞運版本》的差異，以及提醒選手在訓練時需要注意的地方。林超宇則表示，他跟團隊會在社交平台相約海外隊伍進行團練，增加實戰經驗。問及對比賽的信心，郭文輝稱由於未知對手實力如何，目前著眼訓練，盼能超越上次第四名的成績。