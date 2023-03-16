2023全球最佳機場｜新加坡超越卡塔爾奪冠　香港機場排名低過2個大灣區城市

今年排名首10位的機場中，亞洲地區佔4個，分別為新加坡樟宜國際機場、東京羽田國際機場、韓國首爾仁川國際機場及東京成田國際機場。

日本機場表現出色

其中，日本在今年的Skytrax排名中表現出色，該國有4個主要機場躋身前20名，其中東京羽田機場位居第3名，亦被評為全球最佳國內線機場、最清潔機場和最佳可達性機場。

香港機場排名差過2個大灣區城市

至於香港國際機場排名則較去年20名，下跌13名至33名，同樣是受到疫情影響，香港國際機場的載客量大減。

至於同為大灣區內的深圳及廣州，排名均較香港為高。其中廣州白雲機場獲得第24名；深圳寶安國際機場則獲得31名的名次。

航空評級公司Skytrax是根據2022年至2023年度的客戶滿意程度進行調查，在全球550個機場中評選出全球最佳機場排名。評分準則包括機場設計、舒適度、座位、WiFi功能、餐廳選擇、零售商戶及員工服務質素等。