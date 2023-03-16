2023全球最佳機場｜新加坡超越卡塔爾奪冠　香港機場排名低過2個大灣區城市

航空評級公司Skytrax，日前公布2022年全球最佳機場排名，其中新加坡樟宜國際機場上升2位，超越卡塔爾哈馬德國際機場奪冠；至於香港國際機場排名就低過2個大灣區城市，排名更下跌13名。
新加坡超越卡塔爾奪冠
今年排名首10位的機場中，亞洲地區佔4個，分別為新加坡樟宜國際機場、東京羽田國際機場、韓國首爾仁川國際機場及東京成田國際機場。
其中新加坡樟宜機場已是第13次位居榜首，上年排名下跌主因為疫情期間，進出新加坡的乘客數量減少。
日本機場表現出色
其中，日本在今年的Skytrax排名中表現出色，該國有4個主要機場躋身前20名，其中東京羽田機場位居第3名，亦被評為全球最佳國內線機場、最清潔機場和最佳可達性機場。
香港機場排名差過2個大灣區城市
至於香港國際機場排名則較去年20名，下跌13名至33名，同樣是受到疫情影響，香港國際機場的載客量大減。
至於同為大灣區內的深圳及廣州，排名均較香港為高。其中廣州白雲機場獲得第24名；深圳寶安國際機場則獲得31名的名次。
航空評級公司Skytrax是根據2022年至2023年度的客戶滿意程度進行調查，在全球550個機場中評選出全球最佳機場排名。評分準則包括機場設計、舒適度、座位、WiFi功能、餐廳選擇、零售商戶及員工服務質素等。
排名1至10位：
- 新加坡樟宜國際機場
- 卡塔爾哈馬德國際機場
- 東京羽田國際機場
- 韓國首爾仁川國際機場
- 法國巴黎戴高樂機場
- 土耳其伊斯坦堡機場
- 德國慕尼黑機場
- 瑞士蘇黎世機場
- 東京成田國際機場
- 西班牙馬德里巴拉哈斯機場
至於大灣區內排名如下：
第24名：廣州白雲國際機場
第31名：深圳寶安國際機場
第33名：香港國際機場