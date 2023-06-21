熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-06-21 11:20:00

2023全球最佳航空公司｜國泰重回十大兼奪Skytrax最佳機上娛樂　全球No.1係邊間？

分享：

Skytrax指，國泰航空去年排名為第16名，今年上升8位至第8名，亦第一次被評為提供全球最佳機上娛樂。(資料圖片)

有「航空界奧斯卡」之稱的航空公司評級機構Skytrax，最新公布2023年全球最佳航空公司排名，本地航空公司國泰航空（293）重登十大排名，更首奪「最佳機上娛樂」一獎；至於冠軍則由新加坡航空取得，更是第5度奪得「世界最佳航空公司」大獎。

國泰奪Skytrax最佳機上娛樂

是次調查由Skytrax於2022年9月至今年5月進行，調查提供英語、法語、西班牙語、俄語、日語和中文版本，逾百個國籍旅客參與，包括325家航空公司。

Skytrax指，國泰航空去年排名為第16名，今年上升8位至第8名，亦第一次被評為提供全球最佳機上娛樂；至於國泰過往亦曾經奪冠，當時為2014年。

有「航空界奧斯卡」之稱的航空公司評級機構Skytrax，最新公布2023年全球最佳航空公司，本地航空公司國泰航空（293）重登十大排名，更首奪「最佳機上娛樂」一獎。(資料圖片／李睿哲攝)

新航第五度奪冠

至於2023年奪冠為新加坡航空，新航已是第五度奪得世界最佳航空公司大獎，Skytrax行政總裁表示，新航在多個項目中取得優異成績，特別是頭等艙服務，為全球最佳，並指新航的成功值得其公司管理層及員工自豪。

而囊括多年榜首的卡塔爾航空今年選舉則排第2名，新航及卡塔爾航空各奪9個獎項，其中新航雄霸頭等艙獎項；卡塔爾航空則於商務艙領域跑出。其餘奪獎公司中，第3名為全日空，第4及第5為阿聯酋航空及日本航空。

2023年奪冠為新加坡航空，新航已是第五度奪得世界最佳航空公司大獎。(戉料圖片)

全球最佳廉航續由AirAsia奪得

Air Asia亞洲航空再贏得世界最佳廉航獎，自2010年以來連續14年奪得該獎；而來自新加坡的Scoot酷航，則奪得世界最佳長途廉價航空公司獎。

此外，中國海南航空第12次被評為中國最佳航空公司，並獲得中國最佳航空公司員工獎。

Skytrax全球10大最佳航空公司：

  1. 新加坡航空　（上升1位）
  2. 卡塔爾航空　（下跌1位）
  3. 全日空航空　（上升1位）
  4. 阿聯酋航空　（下跌1位）
  5. 日本航空　（上升1位）
  6. 土耳其航空　（上升1位）
  7. 法國航空　（上升1位）
  8. 國泰航空　（上升8位）
  9. 長榮航空　（上升9位）
  10. 大韓航空　（下跌1位）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受