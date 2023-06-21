2023全球最佳航空公司｜國泰重回十大兼奪Skytrax最佳機上娛樂　全球No.1係邊間？

Skytrax指，國泰航空去年排名為第16名，今年上升8位至第8名，亦第一次被評為提供全球最佳機上娛樂。(資料圖片)

Skytrax指，國泰航空去年排名為第16名，今年上升8位至第8名，亦第一次被評為提供全球最佳機上娛樂；至於國泰過往亦曾經奪冠，當時為2014年。

是次調查由Skytrax於2022年9月至今年5月進行，調查提供英語、法語、西班牙語、俄語、日語和中文版本，逾百個國籍旅客參與，包括325家航空公司。

有「航空界奧斯卡」之稱的航空公司評級機構Skytrax，最新公布2023年全球最佳航空公司，本地航空公司國泰航空（293）重登十大排名，更首奪「最佳機上娛樂」一獎。(資料圖片／李睿哲攝)

新航第五度奪冠

至於2023年奪冠為新加坡航空，新航已是第五度奪得世界最佳航空公司大獎，Skytrax行政總裁表示，新航在多個項目中取得優異成績，特別是頭等艙服務，為全球最佳，並指新航的成功值得其公司管理層及員工自豪。

而囊括多年榜首的卡塔爾航空今年選舉則排第2名，新航及卡塔爾航空各奪9個獎項，其中新航雄霸頭等艙獎項；卡塔爾航空則於商務艙領域跑出。其餘奪獎公司中，第3名為全日空，第4及第5為阿聯酋航空及日本航空。