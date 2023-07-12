2023品牌選舉今日起至8月31日接受報名

品牌形象常影響產品銷量，由此品牌工作非常重要，香港品牌發展局今(12日)宣布2023年度「品牌選舉」活動正式啟動。今屆續有「香港名牌選舉暨香港服務名牌選舉」及「香港新星品牌選舉暨香港新星服務品牌選舉」；其中「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的品牌會在12月舉行的「工展會」內接受公眾投票，並分別於明年1月8日及9日進行決賽。品牌選舉現已開始接受報名，截止日期為8月31日。

「品牌選舉」設四大獎項 初賽將於11月下旬舉行

由品牌局和香港中華廠商聯合會合辦的「品牌選舉」共設「香港新星品牌」、「香港新星服務品牌」、「香港名牌選舉」、「香港服務名牌選舉」四個獎項。四大獎項的初賽將於11月下旬舉行。當中「新星選舉」決賽會率先在12月中旬舉行，而入圍「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的品牌，則會在12月舉行的「工展會」內接受公眾投票，並分別於明年1月8日及9日進行決賽。

至於「品牌選舉頒獎典禮暨慶祝晚宴」則暫定於2024年2月5日假香港會議展覽中心舉行，另外「傑出品牌領袖獎」的預選和提名程序經已展開。

第二期「品牌大灣區」計劃於廣州舉辦

品牌局主席陳國民表示，感謝政府和社會各界對「品牌選舉」的大力支持，呼籲不同公司積極參與品牌選舉。他又提到，品牌局於過去一年進行了一系列推廣香港品牌活動，例如今年4月舉辦了「品牌大灣區」澳門站活動，透過品牌形象展示及消費者互動體驗營，向當地市民展現香港品牌的獨有魅力，以加深他們對香港產品的正面觀感。陳又透露，該局正密鑼緊鼓地部署第二期「品牌大灣區」項目，並計劃在廣州舉辦大型品牌推廣活動，協助港商找緊大灣區機遇。