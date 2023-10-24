2023年國際環保博覽即將揭幕 展現環球綠色創科成果 公眾日(10月29日) 免費穿梭巴士入場體驗綠色生活

由香港貿易發展局 (香港貿發局)、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的2023年國際環保博覽將於10月26至29日一連4日於香港亞洲國際博覽館（亞博館）舉行。
今年博覽以「綠色躍動：創建零碳未來」為主題，展示來自12個國家及地區近300家參展商的創新環保產品、設備和科技，例如「綠色運輸」展區將展出多款新能源汽車及相關充電設備；「廢物處理及循環經濟」展區將介紹創新的轉廢為能項目與智能回收箱等展品；而「初創專區」吸引了本地及海外的初創企業參與展出針對不同環境問題發明的產品及技術。同時還有其他專區，全面涵蓋「空氣質素」、「環保產品」、「水處理及水質管理」、「檢測、分析及認證」和「綠色金融及ESG相關服務」等的元素。
博覽期間亦將舉行逾20場的研討會和講座：焦點活動「亞洲環保會議」請來不同領域的專家，探討多個熱門環保議題，包括建築環境氣候變化框架、ESG 及可持續金融的發展前景、循環經濟的數碼化轉型及綠色科技。「C40氣候行動研討會（亞洲和大洋洲地區）」將匯聚C40城市代表, 分享不同城市在推進深度減碳、抗禦氣候變化基建、低碳交通以及綠色金融方面的經驗；「第四屆氫能經濟論壇」則請來專家集中探討氫能應用的最新動態和政策方向 ; 而「ESG 就業講座」會有ESG行業代表分享發展前景。
公眾日
博覽最後一日(10月29日)為公眾日，公眾人士可免費入場參與一系列與環保息息相關的精彩活動：大會將請來香港天文台代表，探討如何拯救於氣候急劇變化下陷入水深火熱的地球；環境保護署代表會講解如何應用智能科技於環保執法；而香港城市大學代表會分享森林和氣候變化對碳中和的影響。下午舉行的「環保小先鋒講座」請來前香港天文台助理台長梁榮武教授 、中華電力企業發展總裁莊偉茵女士和中華電力經理（電動出行）黃文偉先生與小朋友和家長分享如何從小培養環保習慣，實踐低碳生活。
當日更設有多場環保工作坊，例如現場教授製作低碳盆景、咖啡粉囊⼩盆栽、植物拓印書籤等，以環保概念將廢物轉化為藝術，絕對不容錯過！
公眾亦可參觀綠色市集及初創專區，選購各式各樣的心水環保產品，了解最新的綠色發明和技術，精選包括：Atelier Zero Company Limited 研發的便攜沐浴粒，使用環保原材料製造，無塑膠包裝，取代一次性塑膠包裝沐浴產品；玩艸植造股份有限公司帶來由空心的蒲草做成的水草吸管，保留植物原型，可以100%自然分解，以取代一次性塑膠吸管; 康瓦有限公司推出極具突破性的可持續發展(ESG)優惠平台Zero2手機應用程式，以任務、積分及獎賞形式，鼓勵大衆實踐綠色低碳生活。
除了上述介紹的環保工作坊、環保講座和綠色市集外，今年博覽更新增「ESG就業基地」，為年青人才提供ESG領域的就業資訊及入行小貼士。
公眾人士 : 立即登記免費入場參與精彩活動 - https://tinyurl.com/4he8p27v
業內人士 : 立即登記免費入場 - https://tinyurl.com/2p98ch33
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