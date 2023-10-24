2023年國際環保博覽即將揭幕 展現環球綠色創科成果 公眾日(10月29日) 免費穿梭巴士入場體驗綠色生活

由香港貿易發展局 (香港貿發局)、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的2023年國際環保博覽將於10月26至29日一連4日於香港亞洲國際博覽館（亞博館）舉行。

今年博覽以「綠色躍動：創建零碳未來」為主題，展示來自12個國家及地區近300家參展商的創新環保產品、設備和科技，例如「綠色運輸」展區將展出多款新能源汽車及相關充電設備；「廢物處理及循環經濟」展區將介紹創新的轉廢為能項目與智能回收箱等展品；而「初創專區」吸引了本地及海外的初創企業參與展出針對不同環境問題發明的產品及技術。同時還有其他專區，全面涵蓋「空氣質素」、「環保產品」、「水處理及水質管理」、「檢測、分析及認證」和「綠色金融及ESG相關服務」等的元素。

博覽期間亦將舉行逾20場的研討會和講座：焦點活動「亞洲環保會議」請來不同領域的專家，探討多個熱門環保議題，包括建築環境氣候變化框架、ESG 及可持續金融的發展前景、循環經濟的數碼化轉型及綠色科技。「C40氣候行動研討會（亞洲和大洋洲地區）」將匯聚C40城市代表, 分享不同城市在推進深度減碳、抗禦氣候變化基建、低碳交通以及綠色金融方面的經驗；「第四屆氫能經濟論壇」則請來專家集中探討氫能應用的最新動態和政策方向 ; 而「ESG 就業講座」會有ESG行業代表分享發展前景。