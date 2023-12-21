2023年恒隆數學獎　推動數學創新教研　鼓勵年輕人精益求精　發揮數理創意潛能

為鼓勵年輕人對數理學科的熱愛，並致力追求精益求精，恒隆地產於2004年創立每兩年一屆的恒隆數學獎。今年適值恒隆數學獎20周年，於日前除舉辦2023年度的頒獎典禮，頒發各個獎項外，亦為連串誌慶活動揭開序幕。

2023年恒隆數學獎由恒隆地產與香港科技大學合辦，於日前的頒獎禮，特別邀請到香港特別行政區行政長官李家超先生以視頻方式致開幕辭，並請來教育局局長蔡若蓮博士擔任頒獎嘉賓。行政長官李家超於致辭時表示，歷屆得獎者在研究方法、研究報告和學術方面都展現出最高的學術水平，不單彰顯了獎項對推動香港STEAM教育發展的傑出貢獻，亦展現恒隆地產在培育青少年發展和追求卓越的堅持。

感謝學生學校支持 堅定追求卓越信念

恒隆地產董事長陳啟宗於致辭時亦指，恒隆數學獎體現了恒隆對社區投資不變的承諾，推動創新的數學教育，並鼓勵青少年追求卓越，同時他感謝學生、學校和學界對獎項的鼎力支持，讓恒隆深感鼓舞。恒隆地產會繼續激發年輕人追尋理想的熱情、釋放他們對數學、科學和技術等方面的潛能，推動同學持續創新。

香港科技大學首席副校長郭毅可教授亦指，科大與恒隆自2021年起合辦此獎項，目標是培育下一代的邏輯思考能力和解難能力，讓他們成為有遠見及創造力的領袖，並將香港發展成全球創新科技的樞紐。

讚揚研究專題報告水平高 得獎與否都值得表揚

2017年沃爾夫數學獎得主、2023年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授亦讚揚本屆參賽研究專題和研究報告的水平甚高，無論同學是否獲獎，他們研究的艱苦和努力都值得表揚。

大會並請來2004年恒隆數學獎得主、香港中文大學醫學院助理院長（研究）高浩醫生，以及2012年恒隆數學獎得主、美國布朗大學博士生盤沁翹女士與恒隆地產副董事長陳文博對談，分享了他們成為科學家的心路歷程，以及剖析數學如何幫助神經科學和神經工程取得新突破。