2023消費券｜百老滙限時精選優惠 新會員購物滿$1,000即減$50

2023消費券經已在上周日（16日）派發，不少商戶乘勢推出限時優惠吸客，百老滙亦準備了一系列消費券優惠產品，包括美容儀、無線耳塞、智能手錶，以及智能手機都有！新會員購物滿$1,000更可獲額外折扣$50，讓消費券用得更精明！
消費券限時精選優惠
美容產品
FAQ 101 光動煥妍射頻美容儀(PUR) F0037
優惠價 $3,050（原價
$3,690）
現輸入優惠碼：CVFAQ101，即可額外減$910 。
YAMAN M18-HK RF射頻水鑽美顏儀
優惠價 $3,780（原價
$4,480）
現輸入優惠碼：CVYAM18，即可額外減$200。
智能產品
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G (8/256GB) 智能手機
優惠價 $7,798（原價
$8,298）
現輸入優惠碼：CVZFLP4，即可額外減$780。
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8/256GB) 智能手機
優惠價 $5,598（原價
$6,298）
現輸入優惠碼：CVS22S9 ，即可額外減$560。
SAMSUNG Galaxy S22 ULTRA 5G (12/256) 智能手機
優惠價 $8,898（原價
$9,698）
現輸入優惠碼：CVS22ULT，即可額外減$890。
OPPO RENO6 PRO 智能手機
優惠價 $3,599（原價
$5,699）
現輸入優惠碼：OPPO6PRO，即可額外減$200。
FITBIT SENSE 健康智慧手錶
優惠價 $1,699（原價
$2,348）
現輸入優惠碼：CVFIT512，即可額外減$409。
SAMSUNG R920 WATCH5 PRO (BK) 智能手錶
優惠價 $3,198（原價
$3,598）
現輸入優惠碼：CVR920，即可額外減$320。
影音產品
BOSE QuietComfort® Earbuds 真無線耳塞
優惠價 $1,588（原價
$2,299）
現輸入優惠碼：CVBOSE88，即可額外減$200。
上述限時精選優惠現已開始搶購，新會員購物滿$1,000即可獲額外折扣$50 ，每位新會員只限使用1次，不能與其它優惠碼或銀行優惠同時使用，優惠碼：NEWBWM50。
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