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2023-04-18 18:00:00

2023消費券｜百老滙限時精選優惠 新會員購物滿$1,000即減$50

資料由客戶提供

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2023消費券｜百老匯限時精選優惠 新會員購物滿$1,000即減$50

2023消費券經已在上周日（16日）派發，不少商戶乘勢推出限時優惠吸客，百老滙亦準備了一系列消費券優惠產品，包括美容儀、無線耳塞、智能手錶，以及智能手機都有！新會員購物滿$1,000更可獲額外折扣$50，讓消費券用得更精明！

消費券限時精選優惠

美容產品

FAQ 101 光動煥妍射頻美容儀(PUR) F0037

優惠價 $3,050（原價 $3,690

現輸入優惠碼：CVFAQ101，即可額外減$910 。

 

YAMAN M18-HK RF射頻水鑽美顏儀

優惠價 $3,780（原價 $4,480

現輸入優惠碼：CVYAM18，即可額外減$200

 
智能產品

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G (8/256GB) 智能手機

優惠價 $7,798（原價 $8,298

現輸入優惠碼：CVZFLP4，即可額外減$780

 

SAMSUNG Galaxy S22 5G (8/256GB) 智能手機

優惠價 $5,598（原價 $6,298

現輸入優惠碼：CVS22S9 ，即可額外減$560

 

SAMSUNG Galaxy S22 ULTRA 5G (12/256) 智能手機

優惠價 $8,898（原價 $9,698

現輸入優惠碼：CVS22ULT，即可額外減$890

 

OPPO RENO6 PRO 智能手機

優惠價 $3,599（原價 $5,699

現輸入優惠碼：OPPO6PRO，即可額外減$200

 

 

FITBIT SENSE 健康智慧手錶

優惠價 $1,699（原價 $2,348

現輸入優惠碼：CVFIT512，即可額外減$409

 

SAMSUNG R920 WATCH5 PRO (BK) 智能手錶

優惠價 $3,198（原價 $3,598

現輸入優惠碼：CVR920，即可額外減$320

 
影音產品

BOSE QuietComfort® Earbuds 真無線耳塞

優惠價 $1,588（原價 $2,299

現輸入優惠碼：CVBOSE88，即可額外減$200

 

上述限時精選優惠現已開始搶購，新會員購物滿$1,000即可獲額外折扣$50 ，每位新會員只限使用1次，不能與其它優惠碼或銀行優惠同時使用，優惠碼：NEWBWM50

更多優惠產品：https://bit.ly/3opxk8I

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