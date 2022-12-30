2023｜兩電元旦加價港鐵優惠延長　巴士的士天星小輪齊申請加價

2023年即將臨近，多項公共服務亦將在新一年提高收費，中電及港燈會按年加19.8%及45.6%，創歷年新高，而各大公共交通服務亦申請加價。在經濟尚未擺脫疫情困擾下，港人2023年生活恐怕要百上加斤。本報特意整合新一年各大公共服務費加價情況，方便讀者們一文看清，以作財政預算。

兩電按年加價19.8%及45.6%

鑑於國際燃料價格上升，兩電早前宣布由明年1月起加價，中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅19.8%；港燈每度電收費加至197仙，按年加幅達45.6%。兩電表示，政府與電力公司在討論的過程中，曾經提出不同的要求調低加幅，經詳細商討後得出今次結果。

5巴士公司申加價一至兩成 天星小輪擬加倍

至於隨著國際油價上升，公共交通服務亦申請加價。運輸及物流局早前透露，5間專營巴士公司在今年上半年開始陸續提交加價申請，加幅約一至兩成，最終需待當局審批。天星小輪亦申請加價，兩條專營航線(包括往來尖沙咀至中環或灣仔航線)票價升一倍，加價後假日成人介乎7.2至8.4元，平日成人5.2至6.4元，並取消長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。