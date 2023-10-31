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2023-10-31 17:35:00

2023「淘寶雙11」開搶 增淘寶PLUS新服務 包郵降至¥99 全民升級支援PayMe am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

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2023「淘寶雙11」開搶 增淘寶PLUS新服務 包郵降至¥99 全民升級支援PayMe am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

2023「淘寶雙11」開搶 增淘寶PLUS新服務 包郵降至¥99 全民升級支援PayMe am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

淘寶年度大促銷「淘寶雙11」將於10月31日今晚8時正式開始啦！一直玩到11月11日晚上11時59分。為配合今年官方「全民升級 淘寶雙11 淘出一萬種生活」口號，除咗跨店滿減、搶優惠碼、新用戶優惠、分享朋友贏code等傳統玩法之外，今年更新增「淘寶PLUS」服務，只要買有標示「淘寶PLUS」商品，滿¥99即可包郵到港，毋須夾單咁麻煩；此外付款體驗再升級，唔單止可以用AlipayHK付款，仲接受埋PayMe結帳！而活動期間用PayMe埋單，仲享折扣著數，最正係優惠可疊加使用，「淘」盡最抵！即睇內文，教你至醒「淘寶雙11」攻略！

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淘寶雙11丨主會場攻略

淘寶雙11大促銷時間表：

第一波正式期：2023年10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分

第二波預熱期：2023年11月9日午夜12時正至11月10日晚上7時59分

第二波正式期：2023年11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分

 

淘寶雙11主會場(第一波預熱+正式)：http://click.world.taobao.com/010JbhFZ5UZ

淘寶雙11主會場(第二波預熱+正式)：http://click.world.taobao.com/013JbhFZ5UA

淘寶雙11攻略會場：http://click.world.taobao.com/01EJbhFZ5UG

淘寶雙11預售會場：http://click.world.taobao.com/01wTbhFZ5Uv

淘寶PLUS專區：http://click.world.taobao.com/01xObhFZzc8

淘寶PayMe專區：http://click.world.taobao.com/01l2bhFZ5Vc

淘寶雙11丨5大必知優惠

1, 天貓跨店滿減：天貓跨店滿減活動，消費每滿¥300即減¥50，適用於第一及第二波活動正式期。(即10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

2, 淘寶跨店滿減：淘寶跨店滿減活動，消費每滿¥200即減¥30，適用於第一及第二波活動正式期。(即10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

3, 首4小時秒殺：第一波正式期10月31日及第二波正式期11月10日，晚上8時正至晚上11時59分的首4小時，限定商品瘋狂勁減秒殺優惠。

4, 新用戶優惠：淘寶全新用戶，首次購物用優惠碼【NEW50】享¥100減¥50優惠；另外，配送方式選菜鳥官方直運即減¥20運費。換言之，新用戶優惠最高總共可累減¥70。(使用時間：10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

5, 新增PayMe支付，活動期間使用享折扣：淘寶同時支持用戶使用AlipayHK及PayMe(儲值支付工具牌照編號：SVFB002)付款。而在「淘寶雙11」活動期間用PayMe付款，可享買滿HKD 300即減HKD 30優惠，且可與其他優惠同時使用。(使用時間：10月31日晚上8時正至11月11日晚上11時59分) 

此外，為慶祝淘寶雙11活動開催，官方更與喜茶聯乘，用戶只要在11月1至11日購買「多肉葡萄凍」 飲品，即可獲得淘寶優惠碼*；另外銅鑼灣時代廣場喜茶店更有期間限定互動及打卡區，做任務更可獲得小禮物或贈喜茶乙杯，數量有限。再者今次大促銷活動更玩埋搶機票，10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，最先下單且累積實付金額滿¥2,000的用戶，即搶香港航空送出香港來往大阪或曼谷機票乙張(名額：6位)。#

淘寶雙11丨注目淘寶PLUS新服務 香港包郵門檻再降

今年官方為香港用戶提供全新「淘寶PLUS」升級服務！買標示「淘寶PLUS」商品滿¥99包郵到港；標示「HK本地退」商品更可享免費本地上門退貨，仲有24小時專屬廣東話客服隨時候命支援，相當貼心。

現在用戶只要在淘寶app首頁中間位置點擊「PLUS」專區橫額，便會直達「淘寶PLUS」專區。但凡標示有「淘寶PLUS」的商品都可以享受該升級服務。只要在購買時填寫香港地址，並選用菜鳥官方物流點選「自提」，滿¥99門檻即享跨境包郵到港。另外如商品的保障欄上有標示「HK本地退」，用戶可因任何原因不滿意商品，均可在收貨後15天(包括工作日，周六日及假期)內享免費上門退貨，該本地退服務又新增香港官方客服支援，以廣東話和繁體中文回應客戶查詢，更易溝通，更方便又放心。

用戶只要在淘寶app首頁中間位置點擊「PLUS」專區橫額，便會直達「淘寶PLUS」專區。

用戶只要在淘寶app首頁中間位置點擊「PLUS」專區橫額，便會直達「淘寶PLUS」專區。

購買時填寫香港地址，並選用菜鳥官方物流選「自提」滿¥99門檻即享跨境包郵到港。

購買時填寫香港地址，並選用菜鳥官方物流選「自提」滿¥99門檻即享跨境包郵到港。

商品的保障欄上有標示「HK本地退」，用戶可因任何原因不滿意商品，均可在收貨後15天(包括工作日、周六日及假期)內享免費上門退貨。

商品的保障欄上有標示「HK本地退」，用戶可因任何原因不滿意商品，均可在收貨後15天(包括工作日、周六日及假期)內享免費上門退貨。

淘寶雙11丨小編私心3大精選

秋冬必備：天貓常棉旗艦店熱賣款，粉色奶fufu麻花毛衣外套女秋冬小香溫柔風軟綿綿絨針織外套

網址：https://m.tb.cn/h.5SFEEp0?tk=Al5KWYw3QM
售價：¥99

外遊免寄艙：天貓銳承旗艦店精選，20吋登機拉鏈款多功能拉桿行李箱。(貝殼白和薄荷綠人氣款)

網址：https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=11&id=722771437062&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.4aa0523cXDOLmP售價：¥188

家品收納：柳點生活出品，免鑽孔可選雙層木板或網格款，杯架杯子收納置物架，令廚房更整齊企理。

網址：https://detail.tmall.com/item.htm?id=693439811523
售價：¥35.9

*喜茶各分店(只限時代廣場、K11 Art Mall及荃新天地)
#票價不包括所有適用的政府和機場稅金/費用/收費、客運燃油附加費和承運人附加費。活動受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶內。

(資料由客戶提供)

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