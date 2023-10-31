2023「淘寶雙11」開搶 增淘寶PLUS新服務 包郵降至¥99 全民升級支援PayMe am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

淘寶年度大促銷「淘寶雙11」將於10月31日今晚8時正式開始啦！一直玩到11月11日晚上11時59分。為配合今年官方「全民升級 淘寶雙11 淘出一萬種生活」口號，除咗跨店滿減、搶優惠碼、新用戶優惠、分享朋友贏code等傳統玩法之外，今年更新增「淘寶PLUS」服務，只要買有標示「淘寶PLUS」商品，滿¥99即可包郵到港，毋須夾單咁麻煩；此外付款體驗再升級，唔單止可以用AlipayHK付款，仲接受埋PayMe結帳！而活動期間用PayMe埋單，仲享折扣著數，最正係優惠可疊加使用，「淘」盡最抵！即睇內文，教你至醒「淘寶雙11」攻略！

淘寶雙11丨5大必知優惠

1, 天貓跨店滿減：天貓跨店滿減活動，消費每滿¥300即減¥50，適用於第一及第二波活動正式期。(即10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

2, 淘寶跨店滿減：淘寶跨店滿減活動，消費每滿¥200即減¥30，適用於第一及第二波活動正式期。(即10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

3, 首4小時秒殺：第一波正式期10月31日及第二波正式期11月10日，晚上8時正至晚上11時59分的首4小時，限定商品瘋狂勁減秒殺優惠。

4, 新用戶優惠：淘寶全新用戶，首次購物用優惠碼【NEW50】享¥100減¥50優惠；另外，配送方式選菜鳥官方直運即減¥20運費。換言之，新用戶優惠最高總共可累減¥70。(使用時間：10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，以及11月10日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

5, 新增PayMe支付，活動期間使用享折扣：淘寶同時支持用戶使用AlipayHK及PayMe(儲值支付工具牌照編號：SVFB002)付款。而在「淘寶雙11」活動期間用PayMe付款，可享買滿HKD 300即減HKD 30優惠，且可與其他優惠同時使用。(使用時間：10月31日晚上8時正至11月11日晚上11時59分)

此外，為慶祝淘寶雙11活動開催，官方更與喜茶聯乘，用戶只要在11月1至11日購買「多肉葡萄凍」 飲品，即可獲得淘寶優惠碼*；另外銅鑼灣時代廣場喜茶店更有期間限定互動及打卡區，做任務更可獲得小禮物或贈喜茶乙杯，數量有限。再者今次大促銷活動更玩埋搶機票，10月31日晚上8時正至11月3日晚上11時59分，最先下單且累積實付金額滿¥2,000的用戶，即搶香港航空送出香港來往大阪或曼谷機票乙張(名額：6位)。#