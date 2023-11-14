2023 MakeX機械人挑戰賽（香港） 啟發機械人編程興趣 孕育未來創科棟樑

隨著《施政報告》落實於中小學推動STEAM教育，培育未來創新科技人才，各大創科機構亦相繼舉辦不同比賽，讓學生有應用及實踐的機會，從而提高學界創科氛圍。由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）、樂探索科技集團有限公司（DTSL）、MakeBlock 及 MakeX 合辦的2023 MakeX 機械人挑戰賽（香港）於11月4日完滿舉行，比賽吸引逾100隊伍參加。經過多場激烈對賽後，九龍城浸信會禧年小學以及保良局唐乃勤初中書院成功突圍而出，分別於小學組及中學組奪得全場總冠軍，將會代表香港迎戰其他國家及地區選手。頒獎嘉賓之一的香港教育大學環球事務處項目總監蕭觀明先生，對於培育未來創科人才前景感到樂觀，更大讚「今屆參賽的學生正是未來創科棟樑。」

提供 STEAM 實踐平台 培養動手解難能力 MakeX 機械人挑戰賽由2017年舉辦至今，為中小學生提供一個有趣、有挑戰性的高水平機器人賽事平台，藉此增加他們對編程的興趣，並引導他們將學科知識運用到現實生活中去探索和解決實際問題。另一頒獎嘉賓，粵港澳大灣區STEM教育聯盟香港區秘書長及天水圍香島中學前副校長伍學齡先生表示︰「比賽能夠培養學生書本以外的解難能力，在過程中不斷尋找解決方法，靈活應用學科知識。」

MakeX 機械人挑戰賽引導學生將學科知識運用到現實生活中去探索和解決實際問題。

同樣獲邀為頒獎嘉賓之一的香港教育大學數學與資訊科技學系電子學習與數碼能力研究講座教授、人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授補充指，MakeX 機械人挑戰賽能教育學生，人類的智能及人工智能兩者的關係，「在比賽中需要考驗學生編程的能力，另一方面考驗學生臨場觀察和判斷能力，而人工智能教育正正強調人類的智能及人工智能兩者合作。」 有別於坊間其他同類型機器人編程賽事，AiTLE主席黃健威先生表示MakeX 機械人挑戰賽作為一個國際性比賽，不單止在賽規方面有一定的要求，在賽事形式上亦較為多樣性，「MakeX 機械人挑戰賽針對不同年齡，設有多個比賽項目︰Inspire、Starter及Explorer，令學生由小至大都培養對機器人編程的興趣，同時逐步提升他們的能力。」

資訊科技教育領袖協會（AiTLE）主席黃健威先生（左）、粵港澳大灣區STEM教育聯盟香港區秘書長及天水圍香島中學前副校長伍學齡先生（左二）、香港教育大學數學與資訊科技學系電子學習與數碼能力研究講座教授、人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授（中）、香港教育大學環球事務處項目總監蕭觀明先生（右二）、樂探索科技集團有限公司（DTSL）業務總監胡聲雄先生（右）出席2023 MakeX 機械人挑戰賽（香港）決賽。

挑戰賽完滿舉行 有賴各界傾力相助 今屆挑戰賽順利舉行有賴各界鼎力支持，其中加拿大國際學校及英華書院除了派出學生參賽外，亦分別於初賽日及決賽日借出場地，加拿大國際學校負責老師Ms.Vivian Fung認為主場之利，有助推動校內創科風氣，「利用主場優勢，其他沒有參賽的學生都會得悉這項學界盛事，鼓勵他們明年參加。」此外，Ms.Vivian Fung指出參加比賽令學生增加對編程的認識，同時學會管理情緒，「有部分學生比賽時會因為擔心自己準備不足而哭，這正正是一個機會令他們學會控制情緒及面對壓力。」

至於英華書院負責老師林老師則表示，借出場地有助學界推動STEAM 教育。另外，他亦表揚校內學生們雖然是初次參賽，但他們表現令林老師十分滿意，「同學們花了16個小時預備是次比賽，每次約2至3小時，而且有部分同學奪得近500分，期望在未來一至兩年內，隊伍可以成為校內其中一個驕傲。」

參賽學生水平提升 特別讚揚小學組 2023 MakeX香港主席裁判團讚揚今屆參賽學生水平能力較往年有所提升，「學生吸收上一年參賽經驗後，今年在策略、合作等方面都較去年有進步。」他們更特別指出，就比賽分數而言，小學組大幅拋離中學組，更出現滿分的情況，裁判團推測相對中學生，小學生課餘時間較為充足，有較多時間作備戰工作。 機械人挑戰賽主辦機構之一的MakeX團隊表示，「我們優化了整個比賽項目，由初階到高階都有相應的比賽項目，令每個參賽學生都可以在其相應的項目中展現他們的所長。」

九龍城浸信會禧年小學 以師生同心制勝 九龍城浸信會禧年小學的参賽同學們認為，他們致勝秘訣在於團隊合作和師生同心。校內亦有不少同學是首次接觸編程及參賽，他們坦言在過程中遇到不少困難，但他們會嘗試從不同方面找出解決方法。負責老師認為，同學們由一開始就已經投入大量時間和心力，在錯誤中不停學習，更在比賽中發揮出團隊合作精神。

九龍城浸信會禧年小學奪得2023 MakeX機械人挑戰賽（香港）小學組全場總冠軍。

保良局唐乃勤初中書院 蟬聯中學組全場總冠軍 至於第二年奪得中學組全場總冠軍的保良局唐乃勤初中書院，協理校長楊永成主任認為，他們的優勝之處是參賽經驗較豐富，由於校內致力發展科學及科技，一直以來都讓學生參加不同編程比賽，故此學生有一定的參賽經驗。另外，楊主任指出︰「同學們都花了大量課後及小息時間，主動投入備戰工作。」

保良局唐乃勤初中書院奪得2023 MakeX機械人挑戰賽（香港）中學組全場總冠軍。

DTSL 致力STEAM 教育 全力推動香港機械人編程發展 DTSL是Makeblock 的香港區獨家總代理，除了銷售及支援 Makeblock MakeX 機械人大賽的相關產品外，更聯同MakeX，AiTLE一起舉辦2023 MakeX 機械人挑戰賽（香港）。挑戰賽目前以校際隊賽為主，來年將會推廣至公眾參與，將競技精神及機械人編程帶到各個年齡層。