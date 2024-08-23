2024呂俊傑（香港）紫砂藝術作品展 「紫砂俊傑 壺耀香港」 歡迎參觀

創作紫砂逾 40 年 推動紫砂藝術走進國際舞台

來自天下聞名的「陶都」，紫砂文化重要發源地之一江蘇宜興的呂俊傑，為中國工藝美術大師和中國陶瓷藝術大師，師承其父呂堯臣大師。呂俊傑自16歲開始從事紫砂藝術創作，至今已超過40年。是次會展出他不同創作階段的48件代表作品，這些作品立足傳統，文化內涵豐富，風格高雅典麗，於圓潤豐瞻中飽含韻律感。呂俊傑並傳承了「呂氏絞泥」的獨特手法，憑此創作了百餘款紫砂作品，題材廣泛，立意新穎，著力體現時代審美，並推動紫砂文化走向國際舞台。

呂俊傑是首位獲得奧林匹克顧拜旦金質獎章的中國藝術家，也是首位在中國美術館舉辦個人紫砂作品展的紫砂藝術家，以及首位走進聯合國總部舉辦展覽的中國砂藝術大師，他的作品更獲得眾多國家級展覽金、銀獎項，並被國際奧委會、聯合國總部、中國美術館、中國國家博物館、中國工藝美術館收藏。他其中兩件作品《生生不息之團聚》、《陰陽太極壺》更首次被藝術殿堂法國凡爾賽宮和美國洛克菲勒家族永久收藏。