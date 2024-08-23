2024呂俊傑（香港）紫砂藝術作品展 「紫砂俊傑 壺耀香港」 歡迎參觀

由中國旅游集團、保利文化集團及宜興市人民政府攜手呈獻的「紫砂俊傑 壺耀香港 ─ 《中國工藝美術大師全集‧呂俊傑卷》首發式暨呂俊傑（香港）紫砂藝術作品展，現正於保利香港拍賣藝術空間舉行，展期至8月26日，歡迎市民前往參觀。
中國工藝美術大師呂堯臣、呂俊傑父子更為此次展覽特別製作《團聚壺》，並捐贈給香港體育協會暨奧林匹克委員會，由香港特別行政區立法會議員、香港藝術發展局主席、香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛先生接受捐贈。
創作紫砂逾40年 推動紫砂藝術走進國際舞台
來自天下聞名的「陶都」，紫砂文化重要發源地之一江蘇宜興的呂俊傑，為中國工藝美術大師和中國陶瓷藝術大師，師承其父呂堯臣大師。呂俊傑自16歲開始從事紫砂藝術創作，至今已超過40年。是次會展出他不同創作階段的48件代表作品，這些作品立足傳統，文化內涵豐富，風格高雅典麗，於圓潤豐瞻中飽含韻律感。呂俊傑並傳承了「呂氏絞泥」的獨特手法，憑此創作了百餘款紫砂作品，題材廣泛，立意新穎，著力體現時代審美，並推動紫砂文化走向國際舞台。
呂俊傑是首位獲得奧林匹克顧拜旦金質獎章的中國藝術家，也是首位在中國美術館舉辦個人紫砂作品展的紫砂藝術家，以及首位走進聯合國總部舉辦展覽的中國砂藝術大師，他的作品更獲得眾多國家級展覽金、銀獎項，並被國際奧委會、聯合國總部、中國美術館、中國國家博物館、中國工藝美術館收藏。他其中兩件作品《生生不息之團聚》、《陰陽太極壺》更首次被藝術殿堂法國凡爾賽宮和美國洛克菲勒家族永久收藏。
獲國家級大型學術叢書收錄 肯定其貢獻
昨日更首次發佈了由中國藝術研究院策劃編輯出版的大型學術叢書《中國工藝美術大師全集》最新的《呂俊傑卷》。該套叢書的研究對象為德藝雙馨的國家級工藝美術大師，已出版發行了《馮久和卷》、《呂堯臣卷》等，希望以人為本，形成一部反映中國傳統文化、當代工藝美術歷史和成就的「百科全書」。剛發佈的《中國工藝美術大師全集‧呂俊傑卷》則收集了呂俊傑40多年紫砂創作的精品，全面呈現其創作思想和工藝特點，對其在紫砂壺創新設計和工藝革新方面所作出的貢獻予以高度肯定。
市民可於今日（8月23日）至8月26日前往香港保利藝術空間（香港金鐘金鐘道88號太古廣場1期7樓），欣賞呂俊傑的多件原創作品。
紫砂俊傑 壺耀香江——《中國工藝美術大師全集·呂俊傑卷》首發式暨呂俊傑（香港）紫砂藝術作品展
日期：即日至2024年8月26日
時間：10 AM – 6 PM
地點：保利香港藝術空間（香港金鐘金鐘道 88 號太古廣場 1 期 7 樓）
(資訊)