2024大事回顧｜港人北上消費掀結業潮　雙雄局長鄭志剛齊下馬

2024年香港迎來喜事連連，中央贈港一對大熊貓，加上大熊貓盈盈誕下龍鳳胎，湊成四喜臨門，而赤洲島更首次發現白堊紀恐龍化石。港隊亦在巴黎奧運創下佳績，劍擊選手張家朗、江旻憓勇奪金牌，泳手何詩蓓又添兩銅。同時經濟挑戰不絕，港人北上熱潮未減，食肆商店結業惹人關注，連成立38年的舒適堡亦難逃倒閉命運。港府配合「無處不旅遊」，推動「盛事經濟」和「熊貓經濟」，內地擴闊港澳「個人遊」，深圳恢復「一簽多行」，均對旅遊業注入強心針。 今年有不少新政出台，其中樓市「撤辣」廣受好評，「走塑」實施順利，打擊濫用公屋見效，「簡樸房」規管亦展開諮詢，但備受關注的垃圾徵費「觸醮」暫緩、美斯失場、郵輪碼頭交通混亂，則招致批評。港府年底換將，負責文體旅局局長楊潤雄和運輸及物流局局長林世雄「下馬」，商界的新世界發展亦兩換行政總裁，鄭志剛和馬紹祥先後辭任。

1. 安安可可贈港盈盈添龍鳳胎 6大熊貓聚港興「熊貓經濟」 中央送贈香港一對大熊貓安安、可可，同為5歲，於今年9月底抵港。海洋公園大熊貓盈盈則於今年8月誕下一對龍鳳胎，是首對港產大熊貓寶寶，令香港大熊貓數目增至6隻。大熊貓安安和可可經過徵名比賽後維持原名，並已於12月8日與公眾會面，熊貓龍鳳胎則會明年亮相。港府呼籲各界推動「熊貓經濟」，南區區議會亦已舉辦一系列熊貓主題活動。

2. 巴黎奧運張家朗衛冕創歷史 江旻憓奪金何詩蓓摘雙銅 港隊在巴黎奧運取得史上最佳績，張家朗在男子花劍個人賽衛冕金牌，成為香港首位取得兩面奧運金牌的運動員，亦是該項目68年來首位衛冕成功的劍手。江旻憓則在女子個人重劍奪金，她於奧運後退役並加入馬會。何詩蓓先後在女子200米及100米自由泳取得銅牌，連同上屆兩面銀牌，以4面獎牌成為有最多奧運獎牌的香港運動員。而香港殘奧隊亦憑硬地滾球運動員何宛淇、龍子健和謝德樺及何宛淇組合取得3金，取得3金4銀1銅的佳績。

3. 赤洲發現白堊紀恐龍化石 本港首次發現恐龍化石，初步估算屬白堊紀時期的大型年長恐龍，化石10月25日起正式在尖沙咀文物探知館展出。發現化石的赤洲島亦一度被圍封，專家再發掘出約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。有關岩石樣本早於2013年被發現，但漁護署指需聚焦其他迫切工作和受疫情影響，未有即時展開相關的科研鑑定工作。

4. 擴闊港澳「個人遊」 深圳恢復赴港「一簽多行」 香港發展「無處不旅遊」，國家出入境管理局分別於今年3月和5月，兩度放寬港澳申請個人遊簽注，3月6日起開放陝西西安和山東青島戶籍居民，5月再開放多8個內地城市，包括哈爾濱、拉薩及烏魯木齊等，而深圳當局於12月1日起恢復赴香港旅遊「一簽多行」個人遊簽注，並擴展至所有深圳居民。

5. 港人北上消費未減 港食肆現結業潮 去年恢復與內地通關後，香港爆發北上消費熱潮，今年熱潮更為熾盛，資料顯示，今年上半年每月平均達720萬人次，較2023年上半年的390萬人次大幅增加。北上消費潮打擊本地餐飲業，南小館、 Outback Steakhouse和海皇粥店等多間食肆均於今年結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和今年7月曾指，過去3、4個月間月均有約300家餐廳結業，扣除新開業餐廳，淨結業約150間。

6. 舒適堡暫全線結業 消委會接逾5000投訴 成立了38年的連鎖健身中心「舒適堡」於9月6日宣布暫時全線結業，約1個月後由醫療美容集團perFACE接觸舒適堡接管部分業務，改名「perFIT」營運。截至10月4日，消委會接獲5,344宗有關「舒適堡」結業的投訴，共涉總金額1.9億元。

7. 雙雄局長下馬 羅淑佩陳美寶分掌文體旅、運輸 原文化體育及旅遊局局長楊潤雄和運輸及物流局局長林世雄本月遭雙雙免職，前者由原房屋局常任秘書長羅淑佩接任，後者則由舊屬運輸及物流局常任秘書長陳美寶接替。李家超看重「盛事經濟」，楊潤雄任內卻接連爆出郵輪碼頭欠交通配套令郵輪旅客滯留、「球王」美斯來港獻技失場、美國天后Taylor Swift未受邀來港開演唱會等事件，更遭李家超兩度「點名」催促完成《文藝創意產業發展藍圖》。

8. 鄭志剛辭任新世界行政總裁 馬紹祥接任兩月再換人 新世界發展上年度蝕近200億元，原行政總裁鄭志剛9月26日辭任集團行政總裁，轉任非執行副主席，以投放更多時間於社會公職，由時任首席營運總監馬紹祥接任。惟事隔兩個月，馬紹祥亦提出辭任，由執行董事兼新世界中國地產行政總裁黃少媚11月29日接任，並繼續擔任現有職務，全面負責香港與內地業務，向新世界集團主席鄭家純匯報。

9. 暫緩垃圾徵費 走塑首階段實施 政府2021年8月通過垃圾收費立法，兩度拖延至今年4月實施，但社會對收費細節和使用指定袋倒垃圾仍未充分了解，港府被轟解說不足和欠缺回收配套，商界則擔心實施後出現結業潮，政府今年1月宣布抽後至8月1日正式實施，其後改為無限期擱置計劃。而首階段管制即棄塑膠餐具及產品則於4月22日起實施，紙或木製的環保餐具品質一度惹人質疑，但大部分食肆在半年寬限期內均可轉用替代餐具。

10. 實施13年樓市「辣招」終撤銷 俗稱「辣招」的樓市需求管理措施在實施逾13年後成歷史，財政司司長陳茂波在今年2月《財政預算案》中宣告全面「撤辣」，住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

11. 打擊濫用公屋首9月收回1400單位 房委會去年起加強打擊濫用公屋，要求住戶每兩年申報居住情況和是否擁有香港物業。房委會今年首9個月共收回1,400個公屋單位，主因單位被濫用、違反租約或房屋政策，而過去兩個年度則收回共5,000個單位。

12. 簡樸房諮詢設最低面積 特首李家超在任內第三份《施政報告》提出立法規管「劏房」最低標準，符合資格的將改名為「簡樸房」，不合規格的劏房將會被取締。「簡樸房」於12月初展開諮詢，至明年2月完結，條件包括樓面面積不少於8平方米和樓底高度由樓面量度至橫樑底部不少於2米等。建議被團體質疑推高劏房租金，以及令基層劏房戶無家可歸。

13. 港大校政風波政府介入後落幕 港大校委會前主席王沛詩與港大校長張翔大鬥法，港大校委會今年5月底通過包括6名暫任副校長人選的名單，張翔6月初向港大師生公開回應指事前未獲諮詢，名單「違反既定程序」，校委會再度反駁，雙方隔空駁火。港府隨即介入並成立由教育局常任秘書長李美嫦領導的調研小組調查港大風波。最終「一人讓一步」下，屬張翔陣營的港大首席副校長王于漸毋須降職，港大副校長(學術發展)宮鵬亦毋須調職。而政府亦已宣布委任匯豐銀行主席王冬勝明年1月1日起接任任滿的王沛詩。

14. 消委會誤評農夫山泉樣本 消委會《選擇》月刊今年7月評測市面上30款樽裝水，發現農夫山泉的溴酸鹽含量達每公升3微克，達到了歐盟對「天然礦泉水」要求的最大限值。農夫山泉翌日向消委會發出律師信指其產品為「飲用天然水」，批評測試引用標準有誤，要求消委會澄清並道歉。消委會兩日後發文就「因樣本歸類出現落差而引起的誤會」表示抱歉，並為農夫山泉新開「飲用天然水」的獨立類別，按歐盟有關飲用水和內地《食品安全國家標準包裝飲用水》的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，指農夫山泉可安心飲用。