2024年下半年盛事年表今公布 推106項盛事 料170萬旅客參與

行政長官李家超昨日預告指，全年盛事會加碼60多項，至共210多項，預計吸引約170萬旅客參與，帶來72億元消費額。而財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局長楊潤雄同日亦召開記者會，公布2024年下半年香港盛事年表，指下半年將有106項活動舉行，其中有15個全新活動；盼提前公布下半年的盛事年表，讓各界可提早準備部署，把握商機。

下半年將有106項活動，其中以「會議及展覽」類最多(42個)；其次為「文化、藝術及創意類」，共25個；而「體育」和「節日及慶典、匯演及嘉年華」則分別有15個和11個。至於15個全新項目，包括下月29日起在M+博物館會舉辦的「貝聿銘大型回顧展」、康文署首度籌辦的「中華文化節」；雲集過千位武術及舞蹈界高手的「武林盛舞嘉年華」；10月亦會首次舉辦香港演藝博覽，以及11月底舉行時裝設計周。