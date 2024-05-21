2024年下半年盛事年表今公布 推106項盛事 料170萬旅客參與

行政長官李家超昨日預告指，全年盛事會加碼60多項，至共210多項，預計吸引約170萬旅客參與，帶來72億元消費額。而財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局長楊潤雄同日亦召開記者會，公布2024年下半年香港盛事年表，指下半年將有106項活動舉行，其中有15個全新活動；盼提前公布下半年的盛事年表，讓各界可提早準備部署，把握商機。
下半年將有106項活動，其中以「會議及展覽」類最多(42個)；其次為「文化、藝術及創意類」，共25個；而「體育」和「節日及慶典、匯演及嘉年華」則分別有15個和11個。至於15個全新項目，包括下月29日起在M+博物館會舉辦的「貝聿銘大型回顧展」、康文署首度籌辦的「中華文化節」；雲集過千位武術及舞蹈界高手的「武林盛舞嘉年華」；10月亦會首次舉辦香港演藝博覽，以及11月底舉行時裝設計周。
大坑舞火龍將會擴大路線
另外，慶祝中華人民共和國75周年活動於9月起開展，全新展覽將登場並展示國家在不同領域的輝煌成就，10月1日當晚亦會舉行煙花匯演。另外，9月舉行的大坑舞火龍將會擴大路線；11月開始的香港繽紛冬日巡禮、除夕的跨年倒數等節日及慶典盛事等恆常項目亦不會缺席。體育新活動則有「2024女子世界網球U20錦標賽」和「WBSC棒球5世界盃」。旅發局總幹事程鼎一透露，有4項盛事的主辦方有意今年在港舉行，包括球類競技賽事，且部分屬未曾在港或亞洲舉辦的國際賽事。
盛事名單或增長
黃偉綸表示，盛事名單或會增長，「上半年當時我們只說80多個(盛事)，到現在我們有100多個」」，相信盛事陸續有來。他又指，下半年盛事活動數目雖與上半年相若，但個別活動吸引旅客數目會大幅增加，因此會產生更大經濟效益；料可吸引逾170萬名旅客，帶來72億港元經濟收益。
政府不會因美斯風波而卻步
今年上半年盛事之一國際邁亞密訪港，但美斯最終未有出場作賽，惹起不滿。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示不要只說政府，所有舉辦活動的單位都要留心可能會發生的不同情況，而作出準備；又指政府指不會因美斯風波而卻步，會繼續爭取巨星表演及體育盛事在香港舉行。