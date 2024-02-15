2024年度「大灣區青年就業計劃」今推出　全年接受申請 (附連結)

在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與計劃。參與企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬港元，聘請合資格青年，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會向企業發放每名受聘青年每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。

參加計劃的青年必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2022至2024年獲頒學士或以上學位。計劃下的職位空缺經勞工處審批後，將由3月1日起上載計劃網頁供合資格青年申請。獲聘的青年與企業可隨即協定僱傭合約的生效日期。合資格青年申請2024年度計劃下職位空缺的截止日期為12月31日。有關計劃詳情，可瀏覽計劃網頁或致電熱線2969 0446/2969 0460。