2024香港電影票房錄13年最差 業界籲地產商減租阻戲院執笠

本港去年有至少9間戲院先後結業或停業，2024年香港電影票房約13億元，比2023年少約1億元，撤除疫情期間不能作直接比較，是過去13年以來最差。

香港票房有限公司數據顯示，香港去年的票房收入為13.4億元，較去年2023年總收入14.3億元下跌了6.2%，更是近13年來的新低，撤除疫情期間不能作直接比較外，比2011年的13.9億元票房低3.5%。 雖然整體情況未如理想，但香港電影2024年的票房收入較荷里活電影高出5.5%，是自2004年起首次高於荷里活電影。

「好電影難保戲院繼續經營」

有電影業界人士指，2024年港產片成績不錯，認為戲院結業的主要原因是租金太貴。香港影業協會理事長洪祖星表示，大型商場少不了戲院，但如果租金繼續這麼貴，便沒有辦法做，「電影公司、發行商、戲院老闆日日蝕本，即使再好的電影，都很難可以保住戲院繼續經營下去」，他希望所有大地產公司老闆考慮下調戲院租金，認為對雙方都有好處。

農曆新年預計有7部賀歲片上映。洪祖星指，電影較多為同類主題，可能只有1至2部的票房會較突出。他又指，政府應該捉緊《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)機遇，與內地電影業合作，推廣香港電影。