2024「四海一家 ‧ 絲路電商 — 香港少數族裔青年交流團」 香港少數族裔青年赴寧波交流

新家園協會自2015年起開展的「四海一家」青年交流項目，已資助超過10,000位香港各界青年，分別前往北京、上海、浙江、廣東、福建、陝西和天津等地交流，讓青年親身感受國家發展成就，增強國家意識，是全港最大型、最具影響力的青少年交流項目之一。
為貫徹習近平總書記在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上的講話精神，新家園協會總幹事黃頌表示，協會與寧波市相關單位攜手合作，舉辦「四海一家．絲路電商—香港少數族裔青年交流團」，從而提升浙港交流互通水平，發揮香港「一帶一路超級聯繫人」角色，同時推廣浙江省在數字經濟、鄉村振興和共同富裕方面取得的成就。
是次交流活動將促進浙港與「一帶一路」地區的經貿合作和民心互通。參與活動的香港少數族裔青年將有機會深入了解中國的發展成就，並促進雙方商務合作交流。此舉將擴大浙港與寧波的合作，同時推動「絲路電商」的發展，讓浙港與「一帶一路」地區共享數字發展的機遇。
甬港合作 充份發揮香港「一帶一路超級聯絡人」角色
新家園協會、寧波市委統戰部及寧波市港澳辦合辦交流團，活動於2024年8月5至9日， 在寧波展開為期5天的交流團，參與者包括約15名香港少數族裔青年和本地網紅。
協會期望是次活動推廣浙江在數字經濟、鄉村振興和共同富裕方面的成就，並充份發揮香港「一帶一路超級聯絡人」角色。
兩地獨特優勢互補 望取得豐碩成果
寧波市的直播電商線上營運體系已成形，供應鏈能力齊備，電商交易不斷擴大，吸引大量青年參與。這為鄉村振興和「絲路電商」奠定基礎。香港青年擁有國際視野和開放思維，可成為香港與「一帶一路」國家的橋樑。寧波數字經濟與香港優勢結合，將獲得更豐碩成果。
電商企業考察交流 參與直播帶貨體驗
交流活動分為三部分：電商產業考察、物流及供應鏈考察，以及直播帶貨實戰體驗。通過電商課程、產業園區參觀和與頭部電商合作，深入了解電商項目培訓、跨境貿易優勢和直播帶貨的過程。同時，交流團融入寧波特色文化和中國非物質文化遺產，以豐富交流內容，增加少數族裔青年對中國文化的認識。
新家園協會與寧波市政府共同搭建寧波和香港跨境電商項目交流平台，以促進兩地政府和企業間的溝通和合作，積極推動「一帶一路」和「絲路電商」項目，加強資訊分享、技術交流、人才培訓和商務合作。
豐富甬港跨境電商 電商產業人才結構
活動吸引不少少數族裔和本地青年參與，透過專業電商培訓和交流活動，提升他們的電商知識，激發創業潛能。同時，讓本港人才與當地電商企業建立合作關係，實現跨文化合作， 建構更緊密的合作夥伴關係。
實現新形勢下的合作創新
新家園協會與寧波共同引領「絲路電商」新模式，結合香港的多元文化平台和寧波的跨境電商優勢，共建全方位共贏合作。
為幫助香港青年了解跨境電商，新家園協會與內地跨境電商平台「俱蜂網」，舉辦跨境電商創業指南，讓參加者了解更多跨境電商發展業務所需的資訊和創業指導。
請即點擊以下連結報名免費參加。
活動日期：2024年7月10日(三)
活動時間：下午2:30-5:30
活動地點：九龍佐敦炮台街59號
（油尖旺多元文化活動中心禮堂）
*詳情請參閱宣傳品
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