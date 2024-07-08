2024「四海一家 ‧ 絲路電商 — 香港少數族裔青年交流團」 香港少數族裔青年赴寧波交流

新家園協會自2015年起開展的「四海一家」青年交流項目，已資助超過10,000位香港各界青年，分別前往北京、上海、浙江、廣東、福建、陝西和天津等地交流，讓青年親身感受國家發展成就，增強國家意識，是全港最大型、最具影響力的青少年交流項目之一。

為貫徹習近平總書記在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上的講話精神，新家園協會總幹事黃頌表示，協會與寧波市相關單位攜手合作，舉辦「四海一家．絲路電商—香港少數族裔青年交流團」，從而提升浙港交流互通水平，發揮香港「一帶一路超級聯繫人」角色，同時推廣浙江省在數字經濟、鄉村振興和共同富裕方面取得的成就。

是次交流活動將促進浙港與「一帶一路」地區的經貿合作和民心互通。參與活動的香港少數族裔青年將有機會深入了解中國的發展成就，並促進雙方商務合作交流。此舉將擴大浙港與寧波的合作，同時推動「絲路電商」的發展，讓浙港與「一帶一路」地區共享數字發展的機遇。

甬港合作 充份發揮香港「一帶一路超級聯絡人」角色

新家園協會、寧波市委統戰部及寧波市港澳辦合辦交流團，活動於2024年8月5至9日， 在寧波展開為期5天的交流團，參與者包括約15名香港少數族裔青年和本地網紅。

協會期望是次活動推廣浙江在數字經濟、鄉村振興和共同富裕方面的成就，並充份發揮香港「一帶一路超級聯絡人」角色。