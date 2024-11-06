2024/2025年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開 衞生署呼籲市民儘早接種流感疫苗

流行性感冒（簡稱流感）可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在 2 至 7 天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。

隨着天氣預期逐漸轉涼，預料流感活躍程度會再次上升。

接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低因流感住院和死亡的個案。流感疫苗亦十分安全，而健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士每年都應接種流感疫苗，以保障個人健康。

二○二四／二五年度季節性流感疫苗接種計劃已於九月二十六日展開，合資格人士可透過計劃免費或獲資助接種流感疫苗，合資格人士及建議接種疫苗地點如下：