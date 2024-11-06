2024/2025年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開 衞生署呼籲市民儘早接種流感疫苗

流行性感冒（簡稱流感）可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在 2 至 7 天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。
隨着天氣預期逐漸轉涼，預料流感活躍程度會再次上升。
接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低因流感住院和死亡的個案。流感疫苗亦十分安全，而健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士每年都應接種流感疫苗，以保障個人健康。
二○二四／二五年度季節性流感疫苗接種計劃已於九月二十六日展開，合資格人士可透過計劃免費或獲資助接種流感疫苗，合資格人士及建議接種疫苗地點如下：
- 50歲或以上人士
- 一般人士：由家庭醫生或地區康健中心接種
- 長期病患人士：由定期覆診的公營或私家診所接種
- 18至49歲的智障／傷殘人士或領取綜援的長期病患人士：由家庭醫生、定期覆診的公營或私家診所接種
- 2至18歲以下兒童及青少年
- 一般兒童：由季節性流感疫苗學校外展計劃或家庭醫生接種
- 長期病患兒童：由定期覆診的公營或私家診所接種
- 6個月至未滿2歲兒童：由家庭醫生或母嬰健康院接種
- 孕婦：由家庭醫生、公營或私家產前檢查診所接種
為了讓市民更加方便接種疫苗，政府今年特別新增多個接種地點，包括衞生署母嬰健康院開放給所有6個月至2歲或以下的兒童接種疫苗，亦新增地區康健中心／地區康健站，讓市民有更多可供選擇的接種地點。接種地點名單可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。
特別一提，就讀於本地幼稚園、小學及中學的兒童及青少年除了可到家庭醫生診所接種疫苗，亦可參加在學校舉辦的季節性流感疫苗學校外展計劃。為提升學童的季節性流感疫苗覆蓋率，季節性流感疫苗學校外展計劃今年實施了特別安排，讓幼稚園和幼兒中心的疫苗選項更有彈性。幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。另外，衞生署以先導計劃形式為今年早前表示希望為學生安排接種噴鼻式減活流感疫苗的中、小學提供噴鼻式減活流感疫苗。家長可向子女就讀的學校了解詳情。
「預防勝於治療」，由於接種疫苗後人體需要約兩星期產生抗體，我們須於流感季開始前接種流感疫苗，才能在未來一年對流感有足夠保護作用。入冬前是最適合接種流感疫苗的時間。市民越早接種，越能夠盡量利用疫苗在未來一年作全面的流感預防。因此，流感疫苗「早打不要遲」，尚未接種流感疫苗的市民應儘早接種流感疫苗。
如對季節性流感疫苗接種計劃有任何疑問，市民可於辦公時間內致電衞生防護中心（電話：2125 2125），或參閱疫苗接種計劃專頁。
（資料由衞生署提供）