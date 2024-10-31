2024 Asia+「亞藝無疆」藝術節 11月三大演出預告 以音樂、舞蹈、參與式觀演 探索表演藝術的無邊疆界

隨著近來亞洲文化的蓬勃發展，香港一直致力推崇文化交流的活動。由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的第2屆「亞藝無疆」藝術節自9月開幕至今，為觀眾帶來不少的視覺、聽覺饗宴。多姿多彩的活動當然不能停！11月的「亞藝無疆」演出不僅呈獻敘利亞音樂家基南 • 亞梅的音樂會，亦有挑戰藝術價值觀的純粹藝術拍賣會，以及融合科技與舞蹈的前衛演出《+1+1+1》，帶領觀眾以音樂、舞蹈、參與式觀演，探索表演藝術的無邊疆界，必能激發大家對創意與情感的探索。

Asia+ 亞藝無疆｜ Kinan Azmeh 基南 • 亞梅音樂會

出生敘利亞的著名單簧管演奏家暨作曲家基南 • 亞梅（Kinan Azmeh），將阿拉伯和西方音樂元素融為一體，其獨特風格享譽國際樂壇好評。他的演出足跡遍及全球，包括巴黎巴士底歌劇院和柏林愛樂廳。在本次音樂會中，他將與敲擊樂手約翰 • 赫菲特（John Hadfield）帶領五位本地新進音樂家出演，包括小提琴手王倩兒（Nina Wong）及陳心如（Sammi Chan）、中提琴手郭子銘（Martin Kuo）、大提琴手李嘉朗（Kelvin Lee），以及低音大提琴手趙逸穎（Evette Chiu），演奏四首曲風迥異的樂曲，部分更在去年於英國南岸中心與倫敦愛樂樂演出，大獲好評。