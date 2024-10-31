2024 Asia+「亞藝無疆」藝術節 11月三大演出預告 以音樂、舞蹈、參與式觀演 探索表演藝術的無邊疆界

隨著近來亞洲文化的蓬勃發展，香港一直致力推崇文化交流的活動。由文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的第2屆「亞藝無疆」藝術節自9月開幕至今，為觀眾帶來不少的視覺、聽覺饗宴。多姿多彩的活動當然不能停！11月的「亞藝無疆」演出不僅呈獻敘利亞音樂家基南 • 亞梅的音樂會，亦有挑戰藝術價值觀的純粹藝術拍賣會，以及融合科技與舞蹈的前衛演出《+1+1+1》，帶領觀眾以音樂、舞蹈、參與式觀演，探索表演藝術的無邊疆界，必能激發大家對創意與情感的探索。
Asia+亞藝無疆｜Kinan Azmeh基南 • 亞梅音樂會
出生敘利亞的著名單簧管演奏家暨作曲家基南 • 亞梅（Kinan Azmeh），將阿拉伯和西方音樂元素融為一體，其獨特風格享譽國際樂壇好評。他的演出足跡遍及全球，包括巴黎巴士底歌劇院和柏林愛樂廳。在本次音樂會中，他將與敲擊樂手約翰 • 赫菲特（John Hadfield）帶領五位本地新進音樂家出演，包括小提琴手王倩兒（Nina Wong）及陳心如（Sammi Chan）、中提琴手郭子銘（Martin Kuo）、大提琴手李嘉朗（Kelvin Lee），以及低音大提琴手趙逸穎（Evette Chiu），演奏四首曲風迥異的樂曲，部分更在去年於英國南岸中心與倫敦愛樂樂演出，大獲好評。
這次基南 • 亞梅首度訪港，共演出兩場音樂會，並於每場演出後與觀眾交流，分享創作背後的故事。
節目：
1. 籬笆、天台和遠方的海
（單簧管和弦樂四重奏）
2. 樂在其中
（單簧管、弦樂四重奏和低音大提琴）
3. 伊本 • 阿拉比終曲
（單簧管、弦樂四重奏、低音大提琴和敲擊）
4. 即興演奏者和樂團組曲
（單簧管、弦樂四重奏、低音大提琴和敲擊）
【Kinan Azmeh 基南 • 亞梅音樂會】
日期及時間：2024年11月22至23日（五、六）晚上8時正
地點：香港文化中心劇場
門票：港幣$400、港幣$260
購票：（電話）3166 1288｜網上>按此<｜URBTIX App
Asia+亞藝無疆｜純粹藝術拍賣會 POST CAPITALISTIC AUCTION
八件藝術品在此拍賣–前所未有的拍賣體驗，將顛覆傳統觀念，帶領觀眾重新思考藝術的價值。兩場拍賣會分別有四件藝術品待價而沽，觀眾可以發揮創意，以有形無形的事物競投作品。八位來自法國、泰國及印尼的藝術家將親臨現場，為自己的藝術品選出最合心意的出價。
主創王靜怡希望藉此演出，與觀眾一起探討金錢是否衡量價值的唯一標準，再從微觀推至宏觀，解構演出當地的藝術生態系統。此拍賣會曾在挪威卑爾根、加拿大多倫多及日本橫濱上演，吸引各種有趣的投標並引發討論。它在香港這個亞洲藝術市場重鎮上演，恰逢其時。
參與藝術家：
16.11.2024（六）8pm
莫奔
卡娜
阿運 • 拉挽猜哥及馬里 • 拉挽猜哥
吳佳儒
17.11.2024（日）3pm
陳惠立
梁美萍
林偉而
馬里揚托
【純粹藝術拍賣會 POST CAPITALISTIC AUCTION】
日期及時間：2024年11月16日（六）晚上8時正；2024年11月17日（日）下午3時正
地點：香港大會堂劇院
門票：港幣$420（不設劃位）
購票：（電話）3166 1288｜網上>按此<｜URBTIX App
Asia+亞藝無疆｜真鍋大度 X MIKIKO X ELEVENPLAY《+1+1+1》
日本媒體藝術大師真鍋大度與前衛J–POP編舞家MIKIKO及其舞團ELEVENPLAY攜手呈獻結合藝術科技與舞蹈的最新作品《+1+1+1+》。這場數碼藝術表演的示範作，融合全息投影與動態捕捉技術，為觀眾打造超現實舞台體驗。舞者在虛實交錯的空間中穿梭，光影隨著他們的動作變幻，節奏跌宕起伏，讓人感受到藝術與科技的無縫結合。
真鍋大度與MIKIKO多年來合作無間，是日本電音天團Perfume華麗舞台的幕後推手，他們為Perfume製作的演唱會更獲讚譽為「來自未來的產物」，不斷打破了流行與實驗的界限。他們最為人熟悉的作品是在2016年里約奧運閉幕禮驚艷全球的「東京八分鐘」。這次二人為香港舞台再次創造數碼異世界的傳奇，讓觀眾迷失在亦幻亦真的感官漫遊之中。
【真鍋大度 X MIKIKO X ELEVENPLAY《+1+1+1》】
日期及時間：2024年11月8至9日（五、六）晚上7時半
地點：香港文化中心大劇院
門票：港幣$580、$480、$360*、240*
購票：（電話）3166 1288｜網上>按此<｜URBTIX App
*部分座位視線受阻
【套票及團購優惠】
購買指定舞台節目的正價門票，購票優惠可高達八折。