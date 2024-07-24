2024 MakeX 機械人挑戰賽年中賽（香港）暨粤港澳大灣區邀請賽（香港站） 雲集400位創科界未來棟樑 推動兩地STEAM交流

2024 MakeX 機械人挑戰賽年中賽（香港）暨粤港澳大灣區邀請賽（香港站） 雲集400多位中小學生參與。

踏入人工智能及機械人時代，不少學校及機構近年來積極在學界推動創科發展，務求令一眾莘莘學子及早裝備自己，迎接數碼化的未來。由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）及樂探索科技集團有限公司（DTSL）主辦，香港教育大學合辦的2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽（香港）暨粤港澳大灣區邀請賽（香港站）已在7月15日完滿結束，今屆比賽吸引共400多位選手參賽，分別來自香港及大灣區50多間學校，創下香港歷屆參賽人數之冠。 2024 MakeX 機械人挑戰賽（香港）按照不同年齡及主題，分為4個比賽項目︰MakeX Explorer 、MakeX Starter、MakeX Inspire Smart Logistic及MakeX Inspire Fruit Wonderland，小一至高中同學均能參加。部分項目的賽事較早前已於香港加拿大國際學校和天水圍香島中學舉行初賽賽事，決賽當日氣氛非常激烈，各參賽隊伍及同學鬥智鬥力，竭盡全力爭取勝利，就連一旁的老師及家長亦相當投入，全神貫注著比賽的每一刻，歡呼聲此起彼落。

首次新增大灣區及其他省份的學校參賽 搭建兩地交流橋樑 香港MakeX 機械人挑戰賽自2022年由DTSL復辦至今，為中小學生搭建一個創科且高質素的交流平台，進一步提升本地學生對STEAM的興趣。今年比賽踏入第三屆，有別於過往比賽，今屆參賽學校由香港擴展至大灣區及國內其他省份，為中港兩地學生提供觀摩及互相學習之機會，有助推動兩地創科發展。與此同時，今屆比賽首次與香港教育大學合作，為決賽提供大型的場地及多方面支援，並同時協助接待大灣區參賽學生，共同為培養未來創科棟樑出一分力。 作為頒獎嘉賓之一的香港教育大學環球事務處處長、STEAM教育及創新中心副總監蕭觀明先生指出，「除了教育重任外，香港教育大學更應擔當推動STEAM教育之角色，透過吸引大灣區學校參賽一方面能夠為兩地學生提供技術交流機會，另一方面有助本港建立國際STEAM教育樞紐角色。」香港教育大學協理副校長（研究）、科學與環境學系生物與神經科學講座教授翁建霖教授及香港教育大學數學與資訊科技學系電子學習與數碼能力研究講座教授、人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授補充指，香港教育大學作為全港首間鼓勵學生學習人工智能的大學，期望透過同類型比賽將人工智能及機械人技能普及化，「我們一定要打破這個迷思，是理科人或者數學人才可以學AI及機械人，而應該是人人都能夠學好。」 鼓勵學生突破課堂框架 提高思考解難能力 培養正確心態 對於參賽學生而言，粵港澳大灣區STEM教育聯盟香港區秘書長伍學齡先生指出，比賽能夠令學生跳出書本框架，於比賽場上應用課堂知識。天水圍香島中學校長陳錦嫦博士表示，MakeX 機械人挑戰賽能鼓勵學生發揮創意，訓練解難能力，「學生發揮的創意就真的很無限，由零開始砌起的機器，每一個人都有不同的想法，也可以訓練學生們解決問題的能力。」 AiTLE主席黃健威老師及DTSL業務總監兼 MakeX 機械人挑戰賽香港區賽事總監胡聲雄先生均認為，比賽邁向國際化令本地學生擴闊眼界的同時培養「輸得起」的心態，「透過與世界各地的選手比賽，令學生發現天外有天，從中學會面對輸贏。」

突破地域限制 進軍全球總決賽切磋交流 去年前往山東煙台、泰國等地擔任國際裁判工作的義務老師（黃哲文老帥、余耀忠老師及林錫忠老師）直言，宏觀國際賽事的選手平均水平較本地學生高，「國內的同學們的機械人設計精密很多，而香港的小朋友的製作目標純粹是符合比賽要求。」同時，他們讚揚今屆有不少參賽學生吸收去年經驗後，在策略、合作等方面都有明顯進步。

作為MakeX 機械人挑戰常客的九龍城浸信會禧年小學、保良局唐乃勤初中書院及英華書院早前代表香港出戰2023 MakeX 機械人挑戰賽全球總決賽（煙台），同學們透露在國際比賽中，見識到不少隊伍組裝及應戰技巧，從中取長補短，「其實都看了很多其他國家的戰車的設計，我們回來後都把所有的戰車全身打造了一次，例如使用橡筋或者索帶令抓球更穩固。」

首次來港參賽的一眾大灣區學生分享，初次來港加上場地較為大型，難免感到緊張。在比賽過程中，他們表示香港學生在防守表現上較為出色，期望在比賽完結後能夠有更多同類型的交流機會。

及早裝備自己 激發創科潛能 DTSL作為Makeblock 的香港區獨家總代理外，更是Makeblock 的授權培訓機構（ATP），除了精心設計的校內課程外，亦提供一系列MakeBlock 認證課程給全港學生。想小朋友及早裝備自己，迎接創科未來？立即報名參加DTSL STEAM Academy 暑期班課程︰ Makeblock mTiny 編程啟蒙課程 Makeblock mBot2 機械人基礎編程課程 MakeX Inspire 智慧物流比賽課程 Makeblock mBot2 人工智能與物聯網課程 完成Makeblock原廠認證課程後，不但可獲發相關原廠證書，更有機會參加年底的 MakeX 機械人挑戰賽（香港），甚至晉身香港代表隊，出戰全球總決賽，一展所長！

DTSL STEAM Academy 暑期班課程