2024 MEV機動電能車大賽 （香港） 激發學生全方位潛能 享受速度與激情

提起電競賽車，不少人會將其與「打機」兩者畫上等號。然而，由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）及樂探索科技集團有限公司（DTSL）合辦的2024 MEV機動電能車大賽 （香港），匯聚了近20所本地中小學，約150名參賽同學用行動打破既定思維，力證MEV機動電能車賽事不單是電競賽事，更是考驗學生在3D 打印、電子線路、機械工程、美學設計及編程等一連串STEAM知識應用的比賽。 全方位提高 STEAM 綜合能力 鼓勵多方面探索 今屆比賽設有4個比賽項目，分別是︰車殼設計比賽、工程師比賽以及隊制和個人賽車比賽（FRC/JRC）。比賽主要包括3個學習過程及元素︰DESIGN、MAKE、RACE，在整個賽事中，同學需要發揮出創意，應用課程所學知識、3D打印或噴漆技術設計美觀且實用的車殼（DESIGN），並在指定時間內組裝出電能驅動的模型賽車（MAKE），再利用遙感現實的先進圖傳及傳送控制技術進行駕駛、操控和完成指定比賽任務。DTSL業務總監胡聲雄先生分享指，「MEV比賽除了最緊張刺激的第一視點駕駛賽車環節（RACE）外，當中亦涉及物理、編程、機械人及電子工程等知識，令學生在知識、技能及比賽態度上均有所得著。」

跳出書本框架 從小培養正確心態及技能 除此之外，學生在比賽中更需要發揮出設計創新、協作溝通、團隊合作以及奧林匹克精神等才能，進一步培養學生全方位綜合能力。頒獎嘉賓之一的英華小學陳美娟校長認為，MEV機動電能車大賽強調學生合作性，透過比賽能夠令同學學習與人相處，「學生需要組成隊伍參賽，在駕駛電能車時，如車輛出現狀況，隊伍中的工程師需要立即維修車輛，此相當考驗學生臨場觀察和判斷能力，以及隊伍間的合作與溝通能力。」

香港大教育平台蔡祟機校長直言「這類型的體驗式學習令學生成長速度更快且更有價值」，全因MEV機動電能車大賽除了是一項電競運動賽事外，更需要學生應用電路知識，學習如何組裝電能車，令他們對機械工程有基本的認知。

同樣獲邀為頒獎嘉賓之一的香港才能教育研究會會長、裘錦秋中學（元朗）梅志文校長補充，比賽為學生提供一個平台，一方面提高他們對STEAM及創科的興趣，另一方面鼓勵他們結合學科知識探索及解決問題，「我們常常在學校內很注重學科的知識，但是透過這類型的比賽，正正可以將學科的知識互相配合。特別是組裝及駕駛電能車，同學們需要透過一次又一次的嘗試找出正確且速度快的路線。」 另一頒獎嘉賓AiTLE副主席及裘錦秋中學（葵涌）源植盛副校長則表示有別於課堂上教授學科知識，透過互動性極高的比賽令學生更積極自主學習，「你可以看到場上所有同學全部都是很自主地學習，他們會主動研究更多改良模型賽車的方法。」 有別於其他比賽，MEV機動電能車大賽要求參賽同學完成賽事後，簽名作實其成績無誤，AiTLE主席黃健威先生直言此舉無疑是教導學生知識以外的技能，「小朋友覺得比賽完成後有成績再簽名確認是一件簡單不過的事，但原來他不知道簽名代表認可和同意，即使有任何錯誤他都要接受。」

左起︰資訊科技教育領袖協會主席黃健威先生、英華小學陳美娟校長、裘錦秋中學（葵涌）源植盛副校長、DTSL業務總監胡聲雄先生、香港大教育平台蔡祟機校長以及裘錦秋中學（元朗）梅志文校長一同出席2024 MEV機動電能車大賽 （香港）。

英華書院 挑戰高難度FRC大車 英華書院今年派出十多位同學參加不同賽項，除了去年參與的JRC （細車）賽項外，今年更參與新的FRC （大車）賽項，並且蟬聯全場團體總冠軍。 今年參與FRC 隊際賽車的胡恩樂同學說：「FRC的結構比JRC 精密複雜很多，除了有避震系統外，更有差速器及呔尺等裝設，組裝難度比較高。由於馬力較大，速度可以提高很多，但操控就要更加小心，否則好容易失控了！」

黃埔宣道小學 訓練手腳協調能力 黃埔宣道小學 MEV 機動電能車隊在校內十分受歡迎，每年都收到大量同學報名參與，當中更有不少表現出色的女車手及女工程師。家長周小姐表示女兒很喜歡此項電能車活動，而她本人也十分感興趣，便讓女兒參加比賽，並於比賽當日親身到場支持。她認為比賽十分刺激，而且訓練女兒的手腳協調能力，對其大腦發展亦相當有幫助。

馬鞍山靈糧小學 初次接觸 擴闊眼界 相信不少人小時候都經常拆掉家中的電器，再嘗試自行組裝。來自馬鞍山靈糧小學的岑柏佑同學、俞卓賢同學及曾子帆同學同樣如是，自小對於組裝零件及車輛深感興趣，雖然今次是第一次接觸MEV機動電能車比賽及工程師比賽，過程中遇到不少困難，不過有老師從旁指導及自身對電能車的興趣，令他們願意學習更多，「我今年是第一次接觸，雖然這個相對複雜很多，要掌握電子工程的相關知識，不過我覺得這件事都挺有趣的，所以我很想繼續花時間學習更多。」

英華小學 考驗團體協作 來自英華小學的丘皓廷同學及潘頌然同學靈活運用噴漆技巧，將車身設計成藍色並加入別出心裁的小巧思，成功奪得今屆隊制車殼設計冠軍。兩位同學表示，雖然在設計過程中都不時會因為想法不一而發生爭執，不過他們會積極尋求雙方同意的方案。

機動電能編程車 DTSL近年將編程及人工智能技術加入MEV機動電能車中，更會增加編程車及AI人工智能車賽項，希望讓MEV成為豐富且更多學生參加的STEAM競技項目。

即看 2024 MEV 機動電能車大賽 （香港）花絮︰