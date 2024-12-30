2025年還有兩日便開始，新一年多項公共事業亦有新收費，加價潮接踵而至，《am730》簡單整合數項已公布的加價項目，包括電力收費、公屋新租金水平和專營巴士加價等。

2025加價｜中電港燈加近1%淨電價 中華電力和香港電燈在1月1日元旦日起，淨電費分別增加0.98%和0.9%。當日起，中電基本電費為每度電98仙，年度燃料調整費則維持每度電46.3仙，即經調整後，明年的平均淨電價為每度電144.3仙，按年上升0.98%。同時，港燈的基本電費明年將增至每度電122.9仙，燃料費則下調至44.1仙，最終得出平均淨電費為每度電167仙，按年增加0.9%。 兩電上月公布加幅時，中電預計加電費後約七成住宅及五成工商客戶，每月電費將增加不多於5元，港燈就預計逾八成住宅和逾五成非住宅客戶，若不計算政府補貼，在加價後需要多付不足10元。

2025加價｜富戶外公屋租戶元旦起加租一成 影響80.7萬公屋租戶的公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組今年7月一致同意並通過檢討結果，10月起按「封頂」機制加租10%，除3.47萬個富戶以外，其餘住戶可延後3個月加租，即大部分租戶明年元旦起才需要繳交新租金。房屋局局長何永賢當時表示，房委會提出的加幅已考慮不同因素，又稱生效日期10月1日臨近年尾，「不如年尾過埋年開開心心，然後就喺下年1月1號『齊齊整整』咁加個新嘅租金。」 房屋局指，公屋租戶每月租金上調金額介乎49元至572元，當中有逾15.6萬戶會加租201至250元，佔整體22%，其次是14.8萬戶加租151至200元，佔整體21%；有2%公屋住戶，即1.36萬戶加租49至100元。

2025加價｜3間專營巴士周日起加4.3%至7.5% 城巴、九巴和新大嶼山巴士獲政府批准明年1月5日起加價，加幅依次分別為7.5%、4.3%和6.5%。運輸署署長李頌恩表示，今次日常乘客通勤路線會有較低加幅，以旅客為主的旅遊路線則可有較大加幅。政府預計約八成乘客每程需要多付不多於5毫、約九成半每程多付不超過1元。 根據政府公布個別路線的新收費表，以嶼巴路線的假日收費計算，全港有101條路線加價最少1元，當中連接各條陸路管制站的「B線」，除城巴B5線因所屬的城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權未有申請加價外，其餘8條「B線」加幅介乎5.45%至13%不等，均高於各公司獲批的平均加幅。

2025加價｜房委會轄下停車場收費輕微上調 除上文提到公屋新租金元旦日起生效，房委會轄下停車場收費同日起亦輕微上調。月租私家車的露天和有蓋泊車位，將分別加價140元和160元，月租輕型貨車的兩種泊位也分別加價170元和190元。至於時租收費，所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車會上調1元，私家車的「日泊」和「24小時泊」收費則分別增加10元及20元。