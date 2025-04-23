2025威尼斯建築雙年展香港展覽 展出竹棚裝置 呈現特色公共建築

香港有不少特色的建築物，或隨年月流逝而令人遺忘，更遑論受到國際關注。2025年威尼斯建築雙年展的香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為主題，展出由本地建築師設計而較少記錄下來的公共建設作品；此外，策展團隊亦特意把竹棚帶到展場，冀令世界各地觀眾認識本地的竹棚特色。
2025年威尼斯雙年展香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為主題，由兩位建築師歐暉和劉昇陽，以及城市理論家周穎共同策展。展覽將展出由本地建築師設計、但鮮有出版紀錄和研究的公共建設作品，如屋邨商場、市政綜合大樓和公共屋邨等近代建築的代表作。屆時展場將化身成一個城市紀錄藏庫，涵蓋測量圖、縮放模型、照片、建築圖紙等。
此外，為強化與場地聯繫，團隊亦特別邀請了七位香港搭棚師傅親赴威尼斯，在露天庭園搭建竹棚裝置，當中所用到的逾1,000枝竹，更是由香港運往展場當地。
策展人之一歐暉表示，是次展覽的最大特色是把香港過去數十年被忽略、但又十分具特色等本地建築作品，帶到世界舞台，冀透過展覽，讓世界各地觀眾了解香港所隱藏的建築寶藏。另一策展人劉昇陽補充，本地一些看起來普通不過的建築物，如街市和熟食中心，此類建築在世界上可說是獨一無二，因香港是高密度城市，故此類包含了很多設計的智慧，「在外國人眼中是震撼」。
對於竹棚裝置，歐暉表示，團隊曾有不同構思，例如使用當地的竹，但認為把香港的竹棚師傅和來自香港的竹帶到當地是最具意義；也讓竹棚師傅帶著一份使命感到當地。
展覽將於下月10日至11月23日在威尼斯城堡區展出。