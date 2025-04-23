2025威尼斯建築雙年展香港展覽 展出竹棚裝置 呈現特色公共建築

香港有不少特色的建築物，或隨年月流逝而令人遺忘，更遑論受到國際關注。2025年威尼斯建築雙年展的香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為主題，展出由本地建築師設計而較少記錄下來的公共建設作品；此外，策展團隊亦特意把竹棚帶到展場，冀令世界各地觀眾認識本地的竹棚特色。

2025年威尼斯雙年展香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為主題，由兩位建築師歐暉和劉昇陽，以及城市理論家周穎共同策展。展覽將展出由本地建築師設計、但鮮有出版紀錄和研究的公共建設作品，如屋邨商場、市政綜合大樓和公共屋邨等近代建築的代表作。屆時展場將化身成一個城市紀錄藏庫，涵蓋測量圖、縮放模型、照片、建築圖紙等。