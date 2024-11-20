2025年上半辦至少93項盛事 料吸84萬旅客 黃偉綸：盛事效益不只經濟

自當局推行「盛事經濟」，本港今年有大量盛大活動舉行，而未來一年仍盛事連連。政府昨日公布2025年上半盛事年表，預告會有至少93個活動，料吸引84萬名旅客參與，並產生33億元消費額。當局強調，盛事的效益不只體現於經濟上，活動亦有助彰顯香港作為一個自由、開放、有深度而具備文化底蘊國際城市的地位。

93個盛事活動中，14個會由2024年橫跨至2025年。盛事分為五大類，其中最多是文化藝術及創意項目，有30個；如巴塞爾藝術展、ComplexCon；會議展覽26個，節日慶典匯演及嘉年華12個，金融經濟及創科相關盛事10個。至於體育盛事亦有15個，當中不少會在啟德體育園舉行，如首次在港舉行的保齡球世界盃及世界殘疾人保齡球錦標賽。