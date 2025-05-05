2025年「手部衞生日」啟動 衞生署：正確潔手有效預防傳染病

為響應「手部衞生日」，衞生署今日(5日)啓動2025年「手部衞生日」活動，並呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以預防傳染病的傳播。衞生署表示，正確潔手可以預防約三成腹瀉相關的疾病和約兩成呼吸道感染。
「手部衞生日」是由世界衞生組織領導的全球倡議，訂於每年5月5日。衞生署今年以「潔手。適時。到位」為口號，旨在於醫療機構和社區推廣正確潔手技巧的重要性，並將推出一系列活動，包括在醫院、衞生署及醫管局轄下的診所、健康中心、安老院舍及公廁展示海報及視覺提示，提醒市民正確潔手的重要性。
八成傳染病因未徹底潔淨雙手而傳播
衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，潔手是一個看似簡單但對預防傳染病傳播非常有效的行動。約八成傳染病是因為雙手接觸受污染的表面後未徹底潔淨而傳播，而單一細菌可以在6小時內迅速繁殖至1,600萬個。正確潔手可以預防約三成腹瀉相關的疾病，以及約兩成呼吸道感染。
衞生署與醫管局就手部衞生為醫護人員定期進行審查，而結果顯示，整體潔手遵從率在過去10年持續提升，自2021年起已超過90%。市民亦應培養「潔手。適時。到位」成為持之以恆的好習慣，共同建立一個更健康、更安全的社區。為達到保護效果，潔手除了要適時，還需到位。當雙手有明顯污垢時，應使用梘液及清水潔手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手。市民應按潔手技巧7步驟，清潔雙手至少20秒，以徹底清潔手部的每一個位置，包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕。