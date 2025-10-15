2025未來科學大獎講座 物理化學家楊學明：面對困難不要退縮

「未來科學大獎」繼續在本港舉辦一連串活動，第二場「Hello Scientists 你好科學家」講座昨日（14日）於太空館舉行，有過百名中學生參與。是次講座由2022年未來科學大獎物質科學獎獲獎者、物理化學家楊學明教授，分享成為科學家的心路歷程，更勉勵學生面對困難時不要退縮。

有中學生問及楊學明，認為香港的學生有哪方面的優勢。楊學明表示，香港的基礎教育水平非常高，國際化的程度亦相當高，特別是多元化語言發展方面，學生應多想想如何利用這些優勢，保持對科學的興趣，並致力尋找欲深入鑽研的範疇。楊學明勉勵在場的中學生並直言，在學習過程中遇上困難，千萬別退縮，應想方設法面對和解決問題，才能提升各種能力，最後獲得成功。