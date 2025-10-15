2025未來科學大獎講座 物理化學家楊學明：面對困難不要退縮

「未來科學大獎」繼續在本港舉辦一連串活動，第二場「Hello Scientists 你好科學家」講座昨日（14日）於太空館舉行，有過百名中學生參與。是次講座由2022年未來科學大獎物質科學獎獲獎者、物理化學家楊學明教授，分享成為科學家的心路歷程，更勉勵學生面對困難時不要退縮。
有中學生問及楊學明，認為香港的學生有哪方面的優勢。楊學明表示，香港的基礎教育水平非常高，國際化的程度亦相當高，特別是多元化語言發展方面，學生應多想想如何利用這些優勢，保持對科學的興趣，並致力尋找欲深入鑽研的範疇。楊學明勉勵在場的中學生並直言，在學習過程中遇上困難，千萬別退縮，應想方設法面對和解決問題，才能提升各種能力，最後獲得成功。
楊學明在講座上回顧自己的科研之路。楊學明表示，在中學時期已發現對科學研究的濃厚興趣，入讀浙江師範學院物理系後，更發展自學能力及物理的思維方式，碩士論文的研究方向，正是針對高分辨紅外分子光譜。在科研路上難免會遇到挫折，楊學明憶述，在美國當博士期間，一度未能找到合適的科研位置，曾經歷一段迷惘期。楊學明補充，幸好不久便找到新的研究方向，就是分子束化學反應動力學的研究，更被研發先進科學儀器的範疇深深地吸引。
楊學明是中國科學院院士兼大連化學物理研究所研究員，亦是南方科技大學理學院院長。他開發了新一代高解析度和高靈敏度量子態分辨的交叉分子束科學儀器，在基元化學反應動力學研究領域，尤其是化學反應共振態等方面的研究，取得重大突破。