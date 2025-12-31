2026加價｜一文睇清多項公共事業調整收費 急症室「牛肉乾」元旦起齊加價　兩電減電費

即將踏入2026年，新一年多項公共事業亦有調整收費，《am730》簡單整合數項已公布的加價項目，包括電費、「牛肉乾」和急症室加價等。 公立醫院急症室元旦起加價 公營醫療收費改革將於1月1日實施，當中急症室的緊急、次緊急和非緊急病人的收費由目前180元，增至400元。 醫管局家庭醫學門診服務亦在同日起加價，應診診金會由50元增至150元、現時免費的處方藥物收費會改為每4星期份量5元。 病理學檢驗服務的進階項目會按每項服務收費。

元旦起「牛肉乾」加價至400元 違例泊車以及19項與道路安全和交通擠塞相關違例事項的定額罰款已作出調整，將於明年1月1日起生效。 其中，違例泊車的定額罰款額由320元調高至400元，19項與道路安全和交通擠塞相關的違例事項的定額罰款額則由現時320元至1,000元不等，調高至480元至1,500元不等。

兩電明年1月起減電費 中電減2.6% 港燈減2.2% 兩電明年1月起減電費，中電電費將減2.6%，港燈電費則減2.2%，主要受惠於國際燃料價格下跌。 中電電費明年會減2.6%，每度電由144.3仙減至140.6仙。 港燈電費明年減2.2%，即每度電會減3.7仙，明年每度電價格163.3仙。

明年4月起2元乘車優惠計劃設上限 「兩蚊兩折」的票價機制將會從2026年4月開始，若單程原票價不超過港幣10元，合資格人士仍只需支付港幣2元；如果票價超過港幣10元，首10元可繼續享2元乘車優惠，但其餘部分將以「兩折」計算，即取消全面一律2元乘車優惠。 例子：若車費為20元，乘客可享首10元的「2元乘車優惠」，其餘10元車資將獲兩折優惠，即合共繳付4元。 另外，將於2027年4月起引入「每月240程」的使用上限。受惠人士每月最多只能以兩蚊優惠乘搭240程公共交通，每日平均乘坐約8程。

控煙新三招1.1起生效 違例吸煙罰款增至3000元 政府「控煙十招」的其中三招明日（1日）生效，包括5類指定處所專用出入口3米範圍將劃為禁煙區、排隊進入指定處所或搭公共交通將禁煙，以及違例吸煙罰款倍增至3,000元。 幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所或健康中心5類處所的禁煙範圍，將擴展至專用出入口對開3米範圍。 新法例同時禁止輪候登上公共交通時吸煙，包括一人身處有欄杆、地面劃線等區域和候車亭位置，或最少兩人排隊期間，而進入戲院、社區會堂、體育場、指定診所等18類處所的隊伍，如有最少兩人排隊亦會禁煙。 1月1日起，違例吸煙定額罰款亦會由1,500元倍增至3,000元。

DSE 2026加價約4% 語文及其他科目分別漲30及20元 2026年香港中學文憑試的考試費及附加費，需繳交的考試費及報名費將較2025年文憑試上調約 4%，其中語文科及其他科目費用分別為777元及519元，增多30元及20元。