21日酷熱 單月最多 7月熱到破紀錄 !

剛過去的7月，本港天氣持續酷熱，更打破香港天文台多項「酷熱」紀錄。

天文台指，由於較正常強的副熱帶高壓脊持續覆蓋華南，令7月成為香港歷來最熱的月份；而據天文台預測，明起數天將有雨，氣溫亦為回落到26至31度，可讓港人稍為喘息。

上月熱到破紀錄的項目，包括全月累計共有21日酷熱天氣日子，打破1884年以來單月最多酷熱日數。上月平均氣溫攝氏30.3度，破2020年紀錄；月平均最高氣溫33.3度，平2020年紀錄；月平均最低氣溫28.4度，亦破2020年紀錄。而7月24日錄得最高氣溫36.1度，7月25日最低氣溫29.9度，以及此兩天平均氣溫皆達32.0度，均創7月歷來最高。而港人上月亦經歷過單月最多的25個熱夜，以及21日最長連續熱夜。香港氣象學會發言人梁榮武分析，由於有一股相當強的高壓脊覆蓋華南，令本港風速很慢，加上全球暖化問題，故出現破紀錄的炎熱天氣。他預計，這股熱浪應已告一段落，至於熱浪本月會否重臨則暫時未能作長遠預測。天文台預測，今日日間仍酷熱，市區最高氣溫約34度，稍後局部地區有驟雨，吹輕微至和緩西南風。預料高空擾動會在本周中後期為華南帶來大驟雨及雷暴，周三驟雨增多及有雷暴，周四及周五雨勢有時頗大。隨著高空擾動遠離，周末期間驟雨減少，而一個低壓區會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。