21歲中大男生燈柱貼「六四」貼紙認刑毀 罰款8000元

21歲中大男生去年6月4日凌晨在旺角多支燈柱、交通標誌貼上貼紙「真嘢唔怕講@852_4life」，今早於西九龍裁判法院開審前承認刑事損壞罪。被告親自求情指，犯案因為「在2022的香港感到無比壓抑」，坦言「只要克服恐懼，沒有東西是不能說的；政權如果得民心，亦沒有理由懼怕任何言論」。裁判官曾慶東判刑指被告出於社會氛圍下犯案，雖然不感後悔，惟相信已得教訓，罰款8000元。

控罪指，被告關靖豐承認於2022年6月4日，在香港無合法辯解，損壞一個街道牌、兩枝燈柱、4枝交通燈柱及7個交通標誌，屬於香港特別行政區政府的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告澄清犯案並非出於記掛中國民運或煽動他人

案情指，警方去年6月4日於旺角街頭巡邏時，在西洋菜南街交通標誌發現貼有「真嘢唔怕講@852_4life」貼紙，檢取後展開掃蕩。警方其後在西洋菜南街、山東街交界及豉油街交界共發現街道牌、燈柱、交通燈柱及交通標誌共發現貼上了18張貼紙。警方其後索取多條閉路電視片段，發現被告6月3日深夜出門，凌晨3時許在各處貼上貼紙，其後折返住所。警方同月28日拘捕被告，檢取案發時衣著，在貼紙背面發現被告右手食指指模。路政署其後清理貼紙，有部分殘留無法清理，相關費用共28,800元。

被告親自陳情指塗鴉街招在香港禁之不絕，警方大費周章搜證「無非是因為案發日期是6月4日」，被告澄清犯案並非出於記掛中國民運或煽動他人，而是因為「在2022的香港感到無比壓抑」。被告認為自2020年後香港最實在感受到的是空虛和缺失，缺失集會、缺乏政治領袖、政治犯被逼別離，更多人說的是「有咩唔講得」。被告坦言「只要克服恐懼，沒有東西是不能說的；政權如果得民心，亦沒有理由懼怕任何言論；面對小小代價，我更沒理由噤聲」，因此並沒理由後悔。