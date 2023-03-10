21歲嚴重濕疹青年試藥後皮膚變滑 長高20厘米 劉宇隆：嚴重過敏或涉基因出錯

嚴重過敏疾病或涉基因出錯，現時有針藥或可協助患者舒緩或根治！港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，嚴重過敏或與名為「STAT6」的新型單基因過敏疾病相關。
嚴重過敏或與「STAT6」的新型單基因相關
劉宇隆在一個電台節目中表示，港大醫學院聯同超過90名海外醫生學者參與大型國際研究，發現嚴重過敏或與名為「STAT6」的新型單基因過敏疾病相關。「STAT6」是人體其中一個基因，當這個基因出錯，就可引致嚴重過敏，而這個罕見病可透過基因遺「傳，研究團隊就發現其中一個家庭中，三代人都患有這疾病。
嬰兒皮膚痕癢、哮喘應進行檢測篩查
他指出，如果嬰兒初出生，就發生皮膚痕癢，哮喘，腸胃道問題等，就建議他們的父母，盡早找醫生進行檢測篩查，以及早發現是否與「STAT6」變異有關，但如果皮膚痕癢十分輕微，使用保濕，潤膏產品即可舒緩，就不建議進行檢測。
用針藥後眉毛重生
劉宇隆指，現時已有一款納入醫管局安全網資助的針藥，可協助患者舒緩或根治有關疾病，一名21歲自小患有嚴重濕疹的本地青年，參與研究計劃，使用有關針藥一段時間後，皮膚變滑，眉毛重新生長，身高亦增長20厘米。針藥價錢約數千元，在使用初期，用藥相對較頻密，但其後如果症狀變得輕微，就可以隔較長時間，約六星期至兩個月才使用一次，患者亦可過正常生活。
人生首次被蚊叮咬後有感覺
參與計劃的廖先生於同一個節目中表示，出生以來全身患有嚴重濕疹，影響學習和生活，因長期痕癢導致眉毛脫落，直到參與今次研究計劃，使用新的針藥，約一年多後，皮膚變滑，他形容人生亦首次感覺到被蚊叮咬的感覺，醫生曾向他表示，用藥後會有眼乾的副作用，但他指至今未有出現相關情況。