21歲嚴重濕疹青年試藥後皮膚變滑 長高20厘米 劉宇隆：嚴重過敏或涉基因出錯

嚴重過敏疾病或涉基因出錯，現時有針藥或可協助患者舒緩或根治！港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，嚴重過敏或與名為「STAT6」的新型單基因過敏疾病相關。

嚴重過敏或與「STAT6」的新型單基因相關

劉宇隆在一個電台節目中表示，港大醫學院聯同超過90名海外醫生學者參與大型國際研究，發現嚴重過敏或與名為「STAT6」的新型單基因過敏疾病相關。「STAT6」是人體其中一個基因，當這個基因出錯，就可引致嚴重過敏，而這個罕見病可透過基因遺「傳，研究團隊就發現其中一個家庭中，三代人都患有這疾病。

嬰兒皮膚痕癢、哮喘應進行檢測篩查

他指出，如果嬰兒初出生，就發生皮膚痕癢，哮喘，腸胃道問題等，就建議他們的父母，盡早找醫生進行檢測篩查，以及早發現是否與「STAT6」變異有關，但如果皮膚痕癢十分輕微，使用保濕，潤膏產品即可舒緩，就不建議進行檢測。