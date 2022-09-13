21歲男學生2019年底在迷你倉內管有爆炸品被控還柙，之後乘舊中學男同學探訪期間，串謀協助刪除其電郵及「鬼機」內Instagram帳戶等資料，經審訊後男學生2項管有爆炸品罪成，再連同男同學串謀妨礙司法公正罪成。區域法院法官葉啓亮今日（13日）押後判刑至本月26日處理，男學生報告提到曾吸食大麻，故期間索取戒毒所報告；同時按辯方要求為男同學索取社會服務令報告，惟葉官明言不會判處社會服務令，故只會考慮判處監禁式刑罰。
案情指，21歲副學士學生鄺偉邦、21歲區議員助理余昕鈺及21歲無業青年黃俊燁，被控於或約於前年2月3日在壁屋懲教所內，串謀妨害司法公正，即一同串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除以「[email protected]」及「[email protected]」登記的互聯網帳戶内的數碼資訊，及可透過屬於鄺的一個不明手提電話號碼而取用的數碼資訊。鄺另被控在2019年12月24日於觀塘鴻圖道寶冠大廈3樓「時昌迷你昌」BK3203號倉內，明知而管有、保管或控制爆炸品，即硝化纖維以及10個煙霧餅。
21歲男學生管有爆炸品等罪成 押後至9月26日判刑
21歲男學生2019年底在迷你倉內管有爆炸品被控還柙，之後乘舊中學男同學探訪期間，串謀協助刪除其電郵及「鬼機」內Instagram帳戶等資料，經審訊後男學生2項管有爆炸品罪成，再連同男同學串謀妨礙司法公正罪成。區域法院法官葉啓亮今日（13日）押後判刑至本月26日處理，男學生報告提到曾吸食大麻，故期間索取戒毒所報告；同時按辯方要求為男同學索取社會服務令報告，惟葉官明言不會判處社會服務令，故只會考慮判處監禁式刑罰。