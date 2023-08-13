21間體育機構獲新興體育活動資助先導計劃 舉辦330場活動

康樂及文化事務署推出新興體育活動資助先導計劃，資助本地體育機構推廣新興運動，健球及匹克球均是獲得資助的新興運動。康文署表示，在2023至24年度，21間本地體育機構獲資助，舉辦劇300個活動，下年度新興體育活動資助先導計劃的申請將於下年年初展開。
新興體育活動資助先導計劃資助本地體育機構推廣新興體育活動，鼓勵市民多參與體育運動。康文署康樂事務經理(體育資助)陳艷婷表示，每間成功申請資助的體育機構最多可獲得資助金額15萬元，或個別活動合資格總開支85%的資助，以資助金額較低者為準。
陳艷婷說，在2023至24年度，先導計劃向21間本地體育機構提供資助，舉辦約330個活動，預計超過12,000名市民參與其中，下年度新興體育活動資助先導計劃的申請將於2024年年初展開。
健球考驗應變能力與團隊默契
健球是獲得先導計劃資助項目之一，比賽選用直徑達1.22米的巨型球體，男女混合作賽，三隊同場競技，一隊接球失敗或犯規，其餘兩隊皆得分。健球教練黃天倫介紹說，要在健球比賽中取得優勢，運動員需要採取不同策略，憑力量、速度接球和進攻，令對手無法接球，除了考驗臨場應變能力，團隊默契也是致勝關鍵。
匹克球可供殘疾和健全人士同場較量
匹克球是另一項獲得計劃支持的新興運動。匹克球集羽毛球、網球和乒乓球的技巧於一身，更可讓殘疾和健全人士同場較量。中國香港匹克球總會賽事總監何景財表示，匹克球的節奏可快可慢，可根據個人體能狀態調節，適合不同年齡人士，甚至是坐輪椅的人士。總會運用資助開辦匹克球基礎證書課程，參與課程的市民董穎珊表示，她在學習匹克球基礎知識後，嘗試坐在輪椅上打球，發現要同時控制輪椅、球拍和球，難度甚高，又對於殘疾人士能夠與其他選手一同打匹克球，感到敬佩。