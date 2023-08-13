21間體育機構獲新興體育活動資助先導計劃 舉辦330場活動

匹克球可讓殘疾和健全人士同場較量。(政府新聞處)

康樂及文化事務署推出新興體育活動資助先導計劃，資助本地體育機構推廣新興運動，健球及匹克球均是獲得資助的新興運動。康文署表示，在2023至24年度，21間本地體育機構獲資助，舉辦劇300個活動，下年度新興體育活動資助先導計劃的申請將於下年年初展開。

新興體育活動資助先導計劃資助本地體育機構推廣新興體育活動，鼓勵市民多參與體育運動。康文署康樂事務經理(體育資助)陳艷婷表示，每間成功申請資助的體育機構最多可獲得資助金額15萬元，或個別活動合資格總開支85%的資助，以資助金額較低者為準。

陳艷婷說，在2023至24年度，先導計劃向21間本地體育機構提供資助，舉辦約330個活動，預計超過12,000名市民參與其中，下年度新興體育活動資助先導計劃的申請將於2024年年初展開。