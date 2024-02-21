22個月大女童感染禽流感 潛伏期內曾到中山

一名22個月大的女童感染禽流感，她潛伏期內曾到中山，近期沒有直接接觸禽鳥及進食未經煮熟的家禽或接觸病人。女童目前在嘉烈醫院留醫，情況穩定。



女童目前在瑪嘉烈醫院接受治療 情況穩定 衞生防護中心今日(21日)表示，正調查一宗人類感染甲型流感(H9)個案，涉及一名22個月大女童。該名女童自本月15日起出現發燒和咳嗽帶痰，本月16日往仁安醫院求醫，當時無須入院。她的臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實對甲型流感病毒呈陽性反應，分型結果待定。病人臨床診斷為禽流感，情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院隔離病房接受進一步治療。

衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內曾到中山，最近沒有直接接觸禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸病人。她的一名家居接觸者曾於本月17日出現喉嚨痛病徵，自行服藥後病徵已消退，而其他家居接觸者並沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查個案。中心會將個案通報廣東衞生部門和世界衞生組織。

