22月大確診女嬰離世 科學委員會通過打針門檻降至半歲幼童

日前確診新冠肺炎後情況危殆的22個月大女嬰，留醫5日後延至昨中午離世，醫管局指個案將交死因庭跟進。昨再有未滿3歲的染疫童要入住兒童深切治療部，他入院前後共抽筋6次，目前情況穩定。另外，衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨通過建議，讓6個月大至3歲幼童接種新冠疫苗，醫管局亦呼籲大眾特別是適齡幼童打針。

聯合科學委員會昨舉行會議後，同意下調新冠疫苗接種年齡至6個月大。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後透露，委員會一致同意科興和復必泰疫苗均安全和有效，但幼童只需要接種一般劑量的十分之一，指港府要提供嬰兒版本，或把成人版本稀釋和抽取10%劑量。他形容操作具一定挑戰和難度，相信港府會努力向藥廠洽購嬰兒版，或希望當局嘗試從技術層面解決。

劉宇隆稱，嬰兒在出生6個月後就較少打針，不擔心新冠疫苗與其他疫苗有衝突。他認為，建議獲通過讓家長有選擇是好事，未來會耐心解說打針利弊，又指出接種復必泰雖然有心肌炎風險，但可透過延長兩針間距至8星期降低風險。衛生署其後公布，專家亦建議50歲或以上人士與老年人口一樣，在接種第三劑疫苗的至少3個月後，接種第四劑疫苗。

一名居離島的22個月大染疫女嬰，早前因發燒和抽搐等求醫，在東區醫院兒童深切治療部(PICU)留醫5日後，延至昨中午12時許不治。醫管局總行政經理劉家獻稱，個案已交予死因裁判官調查，院方並已向家人致以深切慰問和安排同事照顧，個案將納入今日公布的數字。劉宇隆對女嬰離世感傷心、沮喪和惋惜，但認為可能是個案促使委員會昨有很強烈的共識。

