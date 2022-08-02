22月大確診女嬰離世 科學委員會通過打針門檻降至半歲幼童

日前確診新冠肺炎後情況危殆的22個月大女嬰，留醫5日後延至昨中午離世，醫管局指個案將交死因庭跟進。昨再有未滿3歲的染疫童要入住兒童深切治療部，他入院前後共抽筋6次，目前情況穩定。另外，衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨通過建議，讓6個月大至3歲幼童接種新冠疫苗，醫管局亦呼籲大眾特別是適齡幼童打針。
聯合科學委員會昨舉行會議後，同意下調新冠疫苗接種年齡至6個月大。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後透露，委員會一致同意科興和復必泰疫苗均安全和有效，但幼童只需要接種一般劑量的十分之一，指港府要提供嬰兒版本，或把成人版本稀釋和抽取10%劑量。他形容操作具一定挑戰和難度，相信港府會努力向藥廠洽購嬰兒版，或希望當局嘗試從技術層面解決。
劉宇隆稱，嬰兒在出生6個月後就較少打針，不擔心新冠疫苗與其他疫苗有衝突。他認為，建議獲通過讓家長有選擇是好事，未來會耐心解說打針利弊，又指出接種復必泰雖然有心肌炎風險，但可透過延長兩針間距至8星期降低風險。衛生署其後公布，專家亦建議50歲或以上人士與老年人口一樣，在接種第三劑疫苗的至少3個月後，接種第四劑疫苗。
一名居離島的22個月大染疫女嬰，早前因發燒和抽搐等求醫，在東區醫院兒童深切治療部(PICU)留醫5日後，延至昨中午12時許不治。醫管局總行政經理劉家獻稱，個案已交予死因裁判官調查，院方並已向家人致以深切慰問和安排同事照顧，個案將納入今日公布的數字。劉宇隆對女嬰離世感傷心、沮喪和惋惜，但認為可能是個案促使委員會昨有很強烈的共識。
35個月大男童檢查腦部正常
再多一名35個月大男童確診，他上周五(7月29日)發燒及往私家醫院求診，翌日核酸檢測呈陽性、病毒CT值20.7，其後因抽筋轉送仁濟醫院急症室，入院後再抽筋，由入病房前後共有6次抽筋。醫院向其處方抗抽筋藥後再檢測，病毒CT值22.6。他其後轉往瑪嘉烈醫院PICU留醫，檢查顯示腦部正常、沒有水腫或病變，現情況穩定，但為安全著想安排他留在PICU接受觀察。男童就讀的荃灣綠楊幼稚園暨幼兒園下午班，暫時僅其他班近期有個案。
班際籃球比賽6學生確診
疫情方面，本港昨增4,254宗確診，包括235宗輸入個案，多9間學校因個別班別或群體有確診，需要暫停回校上課。沙田崇真中學上周舉行班際籃球比賽，有6名來自2C或2D班的學生確診，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該校個別班級上周都有散發個案，但未見出現班別「群集性」個案，又稱比賽期間他們會除口罩，建議其餘77名參與學生停課一周。聖士提反書院附屬小學一個供小六學生入住的宿舍，有7間房共8人確診，當局料共用設施或一起活動造成傳播，建議全級小六停課。
本港再多6名患者死亡，介乎52至84歲的4男2女均非來自院舍，全部均有長期病患，其中一名84歲老翁上月21日不適，其後快速測試呈陽性，到指定診所後獲處方抗病毒藥，惜回家後不省人事，送院後不治。另一名52歲男子上月中快測呈陽性，10日後甫復工便在工作地點不省人事，送院時已死亡，經衛生署法醫檢測呈陽性，料死因與新冠肺炎無關。
入院陪產須持48小時內核酸證明
劉家獻稱，很多有病徵的60歲或以上患者「冇睇醫生冇拎藥」，重申服用抗病毒藥後可減低病毒量，促請他們有病徵就盡快求醫。他又說，理解市民出現「抗疫疲勞」，故目前要盡力減重症和死亡個案，「包括講咗好多次嘅打針、打針、打針。」此外，醫管局昨起收緊陪產人士的核酸檢測要求，陪產人士入院時須持有48小時內核酸陰性證明，劉家獻建議丈夫在太太達預產期後，應定期做核酸檢測。長期留院照顧兒科病人的照顧者，昨起也要每周做兩次核酸檢測。