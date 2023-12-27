上水22歲內地碩士生伏屍街頭疑涉毒品派對　疑犯黑布蒙頭押返涉案村屋重組案情 (持續更新)

上水早前發生命案。警方上周六(23日)早上接獲報案，指一名22歲男子倒卧上水馬會道粉嶺圍一村屋附近空地，警員到場證實男子已經死亡，調查後認為事件有可疑，懷疑與毒品派對有關。警方其後拘捕3人，年齡介乎20歲至62歲，涉嫌非法處理屍體及誤殺等罪，警方今日(27日)中午12時將到場重組及簡介案情。據了解，死者為中國籍男子，為內地來港的碩士學生。

疑犯黑布蒙頭押返涉案村屋重組案情

中午12時許，軍裝警員用膠帶圍封涉事村屋，警察機動部隊亦到場維持秩序。重案組探員抵達現場後，先將一個假人公仔搬入涉案村屋單位，疑犯在約 45分鐘後乘坐一輛七人車到場，探員向疑犯查問案發經過，並將過程錄影。疑犯其後黑布蒙頭落車，由警員押返涉案村屋重組案情。