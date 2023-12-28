22歲內地碩士生疑被人注射冰毒復遭棄屍　案件押至明年3.21再訊3被告還押候訊 (持續更新)

上水22歲內地碩士生伏屍街頭疑涉毒品派對 疑犯黑布蒙頭押返涉案村屋重組案情 (持續更新)

【12月28日更新】 警方今日(28日)暫控2名分別51歲及62歲男子合共一項誤殺罪，他們與另一名20歲男子合共被暫控一項阻止合法埋葬屍體罪，該名51歲男子另被暫控一項販毒罪。警方12月25及26日拘捕該3名男子，他們涉嫌與12月23日在上水發生的一宗誤殺案有關，案中一名22歲男子死亡。案件今日(28日)上午於粉嶺裁判法院提堂，控方申請押後案件以待進一步調查，包括化驗搜證、查看閉路電視片段，以及追尋兩名在逃人士等。3名被告中，只有62歲姓鄭被告申請保釋，但被裁判官拒絕，並將案件押後至明年3月21日再訊，全部被告還押候訊。

【12月27日更新】 上水早前發生命案。警方上周六(23日)早上接獲報案，指一名22歲男子倒卧上水馬會道粉嶺圍一村屋附近空地，警員到場證實男子已經死亡，調查後認為事件有可疑，懷疑與毒品派對有關。警方其後拘捕3人，年齡介乎20歲至62歲，涉嫌非法處理屍體及誤殺等罪，警方今日(27日)中午12時將到場重組及簡介案情。據了解，死者為中國籍男子，為內地來港的碩士學生。 疑犯黑布蒙頭押返涉案村屋重組案情 中午12時許，軍裝警員用膠帶圍封涉事村屋，警察機動部隊亦到場維持秩序。重案組探員抵達現場後，先將一個假人公仔搬入涉案村屋單位，疑犯在約 45分鐘後乘坐一輛七人車到場，探員向疑犯查問案發經過，並將過程錄影。疑犯其後黑布蒙頭落車，由警員押返涉案村屋重組案情。

大埔區助理指揮官(刑事)鍾志強警司表示，事發在12月23日早上約8時15分，警方接獲市民報案，指上水粉嶺圍一村屋旁的空地，發現一名男子倒卧地上昏迷，頭部及腳部有擦傷。救護員接報到場檢驗後，證實該名男子當場死亡。警方指，死者當時呈仰臥姿勢，身上並無任何財物及身份證明文件，當時穿著長袖衛衣及長褲，但無着鞋。警方續指，經法醫初步檢查後，發現死者頭部左後方有一條 4厘米的傷痕，右大腿則有1厘米痕跡，並無發現明顯致命傷痕。

12月25日晚上突擊搜查涉案村屋單位 警方最初列作屍體發現案，及後將案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。警方在現場附近大範圍調查，包括翻查大量閉路電視片段，又向村民查問，相信死者並非村內居民。警方循失蹤人口方向調查，證實死者為一名22歲中國籍男子，由東莞來港修讀碩士，租住土瓜灣一單位。據悉，死者早前透過交友程式Grindr，認識兩名分別姓關(51歲)及姓鄭(20歲)男子，並聯同其餘3男，包括一名62歲姓鄭被捕男子，在上址舉行毒品派對。