22歲壽星仔屯門遇襲亡  警拘21歲男暫控謀殺傷人明提堂 (更新)

【8月31日更新】警方昨日(30日)在屯門拘捕一名21歲男子，他涉嫌與8月6日在屯門發生的一宗謀殺及傷人案有關，案中有4名男子於屯門青菱徑一食肆對開懷疑被人以硬物襲擊，其中一名22歲男子於8月8日死亡。該名被捕男子今日(31日)被暫控1項謀殺及3項傷人罪，案件將於明日(1日)上午在屯門裁判法院提堂。警方就此案早前已拘捕5名男子，年齡介乎17至32歲。屯門警區反三合會行動組第一隊繼續積極跟進該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148 1800與調查人員聯絡。

22歲壽星仔屯門遇襲亡 捐出5器官遺愛人間

【8月10日更新】22歲男子梁永佳上周六(6日)與友人在屯門晚膳慶祝其生日，期間與人口角，遭對方召來大漢毆至重傷，留醫兩日後離世。據了解，阿佳生前簽署了器官捐贈卡，家屬已同意捐出其遺體的五個器官予有需要病人，以延續他人的生命和健康。

屯門醫院發言人表示，一名男子於前日去世後，其家屬同意捐出病人遺體的心臟、肝臟、肺臟、腎臟及眼角膜作為器官移植用途。院方感謝病人家屬的無私大愛，令等待器官移植的有需要病人得以延續生命。

死者梁永佳的父親與好友均指，佳仔生前從事搬運及安裝傢俬工作，指他是一個很純品、重情義、孝順又勤力的年輕人，對其離世心痛不已，又指佳仔生前簽署了器官捐贈卡，願意於死後捐出器官遺愛人間，認為他希望對社會作出貢獻。

警方在事發當日拘捕兩名疑兇，其中21歲男子獲准保釋候查，17歲學生樊展圖被控一項謀殺、兩項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，昨於屯門裁判法院首次提堂，案件將押後至10月5日再訊，以待控辯雙方索取文件，其間被告需還柙。