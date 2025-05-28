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2025-05-28 23:19:26

22歲女認「美圖秀秀」改DSE成績獲教大取錄　求情稱不想讓母親失望

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香港教育大學去年取錄一名22歲女子後，發現其提交的DSE成績經過修改。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港教育大學去年取錄一名22歲女子後，發現其提交的DSE成績經過修改。(資料圖片／蘇文傑攝)

一名持有香港身份證的22歲女子，涉嫌利用軟件「美國秀秀」把中學文憑試(DSE)的英文科2級成績修改成3級，以報讀香港教育大學一個學士課程，及後遭教大職員揭發。女子今日在粉嶺裁判法院認罪，求情指擔心考不到大學而令母親失望，署理主任裁判官香淑嫻指案情嚴重，明言會考慮判監，女子等候判刑期間需要還押。

被告案發時曾向考評局重新申請DSE成績正本，然後再寄往教大。(資料圖片) 粉嶺裁判法院。(資料圖片)

曾電郵回覆教大稱出於「好玩」

現時無業的22歲女被告吳梓瑩，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪，控罪指她在去年6月19日至8月22日期間，向教大職員虛稱她在DSE英文科取得第3級成績，企圖取得教大語文研究(榮譽)文學士(英文主修)課程的教育。案情指，教大職員去年6月19日收到被告申請報讀有關學士課程，被告並上傳其顯示英文科考第3級成績的DSE成績副本，及後通過網上面試獲教大取錄。8月22日，教大職員向考評局核對被告DSE成績時發現她英文科只有第2級，隨即向被告發電郵查問，獲回覆稱出於「好玩」而修改成績。警方9月20日拘捕被告，並在其家中檢獲真實的DSE成績表，她於警誡下承認曾使用電話應用程式「美圖秀秀」更改成績副本，希望加強競爭力。

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官：製虛假文件對其他考生不公

辯方求情指，被告自小由母親獨力撫養，因擔心未能獲教大取錄而令母親失望，遂作出愚蠢行為，又稱去年8月1日獲取錄後曾致電教大，表示自己提交了錯誤文件及查詢如何可交回正確文件，翌日更到考評局申請一份成績單正本後寄往教大。辯方另引述教大職員供詞稱，DSE英文科成績不論第2級或第3級都不影響其面試機會，最終是否獲取錄視乎面試表現及副學士學位成績。

不過，香官質疑所有申請人都需要經考評局向教大提供DSE成績正本，認為被告是知道即將東窗事發，才迫不得已通知教大，又認為製造虛假文件以加強競爭力，對其他考生並不公道。香官續稱，本案監禁是適當刑罰，但考慮到被告年輕和沒有案底，決定應辯方要求先索取社會服務令和感化報告，押後至下月11日判刑，其間被告需要還柙。

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