22歲男子感染麻疹 潛伏期曾訪馬來西亞

衞生防護中心今日(26日)正調查一宗懷疑外地輸入麻疹個案，個案涉及一名22歲男子，他過往健康良好。他上周出現發燒及咳嗽等病徵，隨後到醫院求醫，情況穩定並已出現。該男子曾於潛伏期內到訪馬來西亞，列為懷疑屬外地輸入個案。

衞生防護中心表示，該男子本月20日因發燒、咳嗽及流鼻水向私家醫生求診。他於23日出疹並到香港港安醫院—荃灣求診，翌日入院接受治療。他情況穩定，已於昨日出院。中心指，病人的血液及呼吸道樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。由於病人在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪馬來西亞，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

8名接觸者暫沒有病徵

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查。根據病人提供的資料，他於傳染期內曾到其就讀的專上學院上課。中心已與該專上學院保持緊密聯繫以進行跟進流行病學調查。中心同時正就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤8人，所有人至今均沒有出現病徵。中心已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。流行病學調查仍然繼續。

