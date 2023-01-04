22歲聽障男生襲警案發還重審 辯方爭議已過檢控期限　控方：重審案件不受限

2019年9月15日港島區遊行期間，一名22歲聽障男生被指企圖搶去警方的胡椒噴霧，糾纏間令對方雙膝擦傷，被裁定襲警罪成，判入更生中心。男生不服裁決向高院上訴，法官指被告是嚴重聽障，原審未得公平審訊，裁定上訴得直，下令發還重審。案件今日（4日）在東區裁判法院處理法律爭議，辯方指被告所涉控罪為簡易程序罪行，控方在重審令頒布後逾6個月才送達控罪書，質疑已過檢控期限，法庭無權進行審訊；控方條例並無提及檢控時限適用於重審。裁判官王聽取控辯雙方陳詞後，押後案件至1月17日就法律爭議作裁決，被告准以原有條件保釋。

被告羅鎮傑（現年22歲，報稱學生）被控一項襲警罪，指他於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。2020年12月1日，羅經審訊被裁定罪成，被判入更生中心，申請保釋等候上訴亦被駁回。

男生原審襲警罪成 上訴得直發還重審

2021年1月6日，羅向高院申請保釋等候上訴獲批。同年9月20日，他不服定罪及判刑向高院上訴，指羅在審訊時戴着助聽器，加上法庭提供的耳筒，導致「疊聲」，而傳譯員因應疫情戴口罩，羅未能看到對方口唇，因此未能明白說話內容。高院原訟庭法官張慧玲指，羅有嚴重聽障，認為他未能得到公平的審訊，裁定上訴得直，撤銷定罪及判刑，下令發還重審。